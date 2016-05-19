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В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детей

Сегодня, 17:50 | Просмотров: 99 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детей. Её можно читать руками. С необычной книгой познакомилась Анастасия Кетько.

- Давай сюда обе руки, тактильно трогаешь букву и называешь, какая это буква.

Необычная азбука отображает практически всю историю земли Вятской. Тут и Алые паруса Грина, и знаменитая Дымковская игрушка, и Вятская гармонь. Все эти визитные карточки региона делают методическое пособие краеведческим. Но все-таки основная цель проекта - это изучение русского алфавита слепыми и слабовидящими детьми.

В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детейЕКАТЕРИНА ШИЛЯЕВА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
«Каждая страница иллюстрирует большую букву из валяной шерсти. Информация продублирована шрифтом Брайля».

33 буквы русского алфавита поселились в шести книгах. Поскольку по правилам изготовления тактильных рукодельных книг, иллюстрированного материала и страниц должно быть не более шести. Создавалась азбука воспитанниками прикладных объединений, волонтерами, педагогами центра развития творчества детей и юношества "Лабиринт", а также специалистами библиотеки имени Герцена. Продолжением проекта стало методическое пособие.

В Кирове создали уникальную Вятскую азбуку для слепых и слабовидящих детейАННА ПАНТЮХИНА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ЛАБИРИНТ":
«Мультимедийное пособие можно открыть в любом уголке страны и создать подобную книгу».

Азбука рассчитана на детей старше 6 лет. Уже совсем скоро они начнут изучать алфавит с ее помощью. А пока проходят презентации для зрячих людей с ограниченными возможностями.


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