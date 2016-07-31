Поделиться новостью:

В церкви Святителя Николая в Котельниче вновь зазвучал колокольный звон. Местные жители в течение года собирали средства на восстановление звонницы, утерянной около века назад.Первое упоминание о Никольском храме датировано 1629м годом. Тогда церковь в честь Святителя Николая была деревянной и располагалась восточнее современного храма. Со временем деревянную церковь сменила каменная. В 1899 году из-за ветхости ее разобрали и заложили ту, которую котельничане видят сегодня.Спустя более чем девяносто лет, в праздник Рождества, над Котельничем вновь разлился благодатный звон. В Никольском храме появилась звонница.Пока это небольшая, выдвижная звонница, но своей мобильностью она и уникальна. Средства на ее установку и отлитие колоколов собирали всем приходом Никольского храма в течение года. В будущем планируют полностью восстановить колокольню, уже готов проект.Пока же продолжаются работы по устройству временной звонницы и благоустройству внутреннего убранства храма. Согласно сохранившимся свидетельствам, раньше стены церкви были белыми, а икон в нем было не много, но они были больших размеров и крепились в простенках на специальные крюки. Один из таких сохранившихся, восстановленных образов - икона Великомученицы Екатерины.Преобразилась в прошлом году и Казанская икона Божией Матери: реставраторы восстановили нимб. Украсить церковь планируют и обновленным алтарем, максимально приближенным к тому, который стоял в храме в 1903м году.