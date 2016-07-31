В церкви Святителя Николая в Котельниче вновь зазвучал колокольный звон
Сегодня, 17:52 | Просмотров: 86 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Первое упоминание о Никольском храме датировано 1629м годом. Тогда церковь в честь Святителя Николая была деревянной и располагалась восточнее современного храма. Со временем деревянную церковь сменила каменная. В 1899 году из-за ветхости ее разобрали и заложили ту, которую котельничане видят сегодня.
АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здание современного Никольского храма было введено в эксплуатацию в 1903 году. В ансамбль входила колокольня от прежней каменной церкви и уже новый купол. Однако, вследствие неспокойных для России революционных времен и крупного пожара в 1926 году колокольня была утеряна, и церковь, как говорят, долгое время не имела собственного голоса».
Спустя более чем девяносто лет, в праздник Рождества, над Котельничем вновь разлился благодатный звон. В Никольском храме появилась звонница.
Пока это небольшая, выдвижная звонница, но своей мобильностью она и уникальна. Средства на ее установку и отлитие колоколов собирали всем приходом Никольского храма в течение года. В будущем планируют полностью восстановить колокольню, уже готов проект.
ПАВЕЛ ЛАРИОНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ КОТЕЛЬНИЧСКОГО БЛАГОЧИНИЯ:
«Но история эта длительная и длинная, потому что документы на разрешение готовятся очень долго, нужно провести различные изыскания, получить архитектурные заключения многих экспертов».
Пока же продолжаются работы по устройству временной звонницы и благоустройству внутреннего убранства храма. Согласно сохранившимся свидетельствам, раньше стены церкви были белыми, а икон в нем было не много, но они были больших размеров и крепились в простенках на специальные крюки. Один из таких сохранившихся, восстановленных образов - икона Великомученицы Екатерины.
ПАВЕЛ ЛАРИОНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ КОТЕЛЬНИЧСКОГО БЛАГОЧИНИЯ:
«Она была найдена в здании старого храма, она была в ужасном состоянии, доска была расколота на три части. Она была большая, ростовая, была шире, ниже, но, к сожалению, нам не удалось сохранить края иконы и ее формат пришлось уменьшить».
Преобразилась в прошлом году и Казанская икона Божией Матери: реставраторы восстановили нимб. Украсить церковь планируют и обновленным алтарем, максимально приближенным к тому, который стоял в храме в 1903м году.
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