К миру природы можно прикоснуться в эко-клубе «Лес»

Поделиться новостью:

В Кирове есть место, где каждый сможет познакомиться поближе с самыми разными животными. Своеобразной территорией живого общения стал эко-клуб "Лес".Так, нам кажется, что мы видим только листья. На самом деле на ветке притаились палочники или как их еще называют - привиденьевые. Они - настоящие мастера маскировки.И даже подстраиваются под движение листьев на ветру. Со стороны, если держать их на ладони, это даже напоминает танец.В клубе постарались собрать все многообразие представителей животного мира, которые могут жить в квартирах, мирно соседствуя с человеком. Даже полоз, как оказалось, вполне себе домашний питомец.Здесь, в клубе, посетители учатся не только находить общий язык со здешними обитателями, но и любить мир природы, уважать его. Это самое главное, считает Ольга Полубейко - психолог, преподаватель по профессии и биолог по образу жизни.Экоклуб она организовала вместе с единомышленниками 4 года назад. И с каждым годом территория живого общения становится шире.В клубе проходят тематические встречи, лекции, работает кружок "Юный кипер". Ну а пушистые, колючие, молчаливые и стрекочущие всегда рады гостям.