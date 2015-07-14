К миру природы можно прикоснуться в эко-клубе «Лес»
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 152 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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- Наш клуб достаточно небольшой, но у нас очень много интересного и невидимого.
Так, нам кажется, что мы видим только листья. На самом деле на ветке притаились палочники или как их еще называют - привиденьевые. Они - настоящие мастера маскировки.
ОЛЬГА ПОЛУБЕЙКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ "ЭКОКЛУБ ЛЕС":
«Они маскируются под листочки. Это листик, а это насекомое. Они могут менять цвет - цвет серенького как цвет изнанки листа малины. Не как хамелеоны, не столь быстро, а в течение нескольких часов. Каждый день я их вижу немножко иными».
И даже подстраиваются под движение листьев на ветру. Со стороны, если держать их на ладони, это даже напоминает танец.
- У нас "привидений" леса, конечно же, не встретишь. Их место обитания - тропики. А здесь, в клубе за ними можно свободно наблюдать: изучать процесс развития, механизмы приспособления. И не только их. Например, африканских и степных ежей. Чилийских белок или дэгу.
В клубе постарались собрать все многообразие представителей животного мира, которые могут жить в квартирах, мирно соседствуя с человеком. Даже полоз, как оказалось, вполне себе домашний питомец.
ОЛЬГА ПОЛУБЕЙКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ "ЭКОКЛУБ ЛЕС":
«Крайне комфортный питомец для содержания, потому что позволяет оставлять его одного, когда человек уезжает. Не очень часто убираться. Не дорого их прокормить. Самое главное, со змеями у нас нет общих заболеваний. Я вижу просто возникающую с нуля любовь к таким питомцам».
Здесь, в клубе, посетители учатся не только находить общий язык со здешними обитателями, но и любить мир природы, уважать его. Это самое главное, считает Ольга Полубейко - психолог, преподаватель по профессии и биолог по образу жизни.
Экоклуб она организовала вместе с единомышленниками 4 года назад. И с каждым годом территория живого общения становится шире.
В клубе проходят тематические встречи, лекции, работает кружок "Юный кипер". Ну а пушистые, колючие, молчаливые и стрекочущие всегда рады гостям.
МИЛАНА ПОВАРНИЦИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Приходите пообщаться с животными, понаблюдать за ними и просто поднять себе настроение в Экоклуб "Лес" на часы открытых зверей».
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