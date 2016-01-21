Идет охота на волков

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В Кировской области продолжается работа по снижению численности самого опасного хищника.По итогам учёта 2016 года, на территории региона сейчас обитает около 340 волков, но, по экспертной оценке, численность волка гораздо выше и составляет более 500 особей.По словам и.о. министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, министерство принимает все возможные меры для регулирования численности хищника, представляющего серьёзную опасность не только для диких зверей, но и для домашнего скота и собак.«Кроме того, не стоит забывать и о том, что волк, наравне с лисицей и енотовидной собакой, является распространителем опасного для человека заболевания - бешенства», - отметила А. Албегова.С начала 2016 года в охотничьих угодьях Кировской области отстреляно 253 волка. Добыча хищников ведётся во всех районах области как по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, так и по специальным разрешениям на регулирование численности.Лучшие результаты по добыче волков показали охотники Шабалинского, Слободского, Подосиновского, Белохолуницкого и Даровского районов.− Добыча волка является делом, требующим большой сноровки и опыта, и мы благодарим охотников за работу по сокращению численности серых хищников на территории нашей области. В то же время подчеркну, что политика министерства направлена на регулирование численности волков до оптимальных пределов, но ни в коем случае не на их полное уничтожение. Ситуацию мы держим на постоянном контроле, - заметила Алла Викторовна.