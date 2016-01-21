Идет охота на волков
Сегодня, 11:41 | Просмотров: 267 | Версия для печати
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По итогам учёта 2016 года, на территории региона сейчас обитает около 340 волков, но, по экспертной оценке, численность волка гораздо выше и составляет более 500 особей.
По словам и.о. министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, министерство принимает все возможные меры для регулирования численности хищника, представляющего серьёзную опасность не только для диких зверей, но и для домашнего скота и собак.
«Кроме того, не стоит забывать и о том, что волк, наравне с лисицей и енотовидной собакой, является распространителем опасного для человека заболевания - бешенства», - отметила А. Албегова.
С начала 2016 года в охотничьих угодьях Кировской области отстреляно 253 волка. Добыча хищников ведётся во всех районах области как по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов, так и по специальным разрешениям на регулирование численности.
Лучшие результаты по добыче волков показали охотники Шабалинского, Слободского, Подосиновского, Белохолуницкого и Даровского районов.
− Добыча волка является делом, требующим большой сноровки и опыта, и мы благодарим охотников за работу по сокращению численности серых хищников на территории нашей области. В то же время подчеркну, что политика министерства направлена на регулирование численности волков до оптимальных пределов, но ни в коем случае не на их полное уничтожение. Ситуацию мы держим на постоянном контроле, - заметила Алла Викторовна.
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