Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерам
Сегодня, 15:20 | Просмотров: 227 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Единовременная выплата пенсионерам стала заменой индексации, которая обычно проводится во второй половине года. Перечисления будут производиться разово и в дальнейшем не повлияют на размер начисляемой пенсии. Нина Степановна и Анатолий Егорович более двадцати лет на заслуженном отдыхе. Сегодня почтальон принес им единовременную выплату. Пенсионеры остались довольны, поскольку эти деньги они в скором времени потратят на покупку бытовой техники.
НИНА ПАНТЕЛЕЕВА:
«Конечно, поддержка, что и говорить. Уже знаете куда потратите? Да. Купим новую стиральную машину с Анатолием Егоровичем».
На территории нашего региона единовременная выплата будет произведена с 13 по 23 января. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении или её доставят ему в феврале вместе с пенсией.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимые средства на выплату, а это более двух миллиардов рублей, перечислены всем доставщикам. Общее количество граждан, которые получат у нас эту выплату это 442 тысячи 176 человек».
Добавим, что пенсионерам для получения единовременной выплаты не нужно совершать каких-либо действий, в том числе не нужно подавать никаких заявлений.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
27.09.2016