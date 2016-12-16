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Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерам. В Кировской области по пять тысяч рублей получат более четырехсот тысяч человек.Единовременная выплата пенсионерам стала заменой индексации, которая обычно проводится во второй половине года. Перечисления будут производиться разово и в дальнейшем не повлияют на размер начисляемой пенсии. Нина Степановна и Анатолий Егорович более двадцати лет на заслуженном отдыхе. Сегодня почтальон принес им единовременную выплату. Пенсионеры остались довольны, поскольку эти деньги они в скором времени потратят на покупку бытовой техники.На территории нашего региона единовременная выплата будет произведена с 13 по 23 января. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении или её доставят ему в феврале вместе с пенсией.Добавим, что пенсионерам для получения единовременной выплаты не нужно совершать каких-либо действий, в том числе не нужно подавать никаких заявлений.