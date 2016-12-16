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Новости / Общество

Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерам

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 227 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерам. В Кировской области по пять тысяч рублей получат более четырехсот тысяч человек.

Единовременная выплата пенсионерам стала заменой индексации, которая обычно проводится во второй половине года. Перечисления будут производиться разово и в дальнейшем не повлияют на размер начисляемой пенсии. Нина Степановна и Анатолий Егорович более двадцати лет на заслуженном отдыхе. Сегодня почтальон принес им единовременную выплату. Пенсионеры остались довольны, поскольку эти деньги они в скором времени потратят на покупку бытовой техники.

Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерамНИНА ПАНТЕЛЕЕВА:
«Конечно, поддержка, что и говорить. Уже знаете куда потратите? Да. Купим новую стиральную машину с Анатолием Егоровичем».

На территории нашего региона единовременная выплата будет произведена с 13 по 23 января. Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении или её доставят ему в феврале вместе с пенсией.

Пенсионный фонд начал выплату единовременного пособия пенсионерамНИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Необходимые средства на выплату, а это более двух миллиардов рублей, перечислены всем доставщикам. Общее количество граждан, которые получат у нас эту выплату это 442 тысячи 176 человек».

Добавим, что пенсионерам для получения единовременной выплаты не нужно совершать каких-либо действий, в том числе не нужно подавать никаких заявлений.


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