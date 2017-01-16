Киров посетил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов

Поделиться новостью:

Киров посетил секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Александр Бречалов встретился с активистами Кировской области. Вятские общественники смогли узнать его позицию по многим вопросам.Как повлиять на чиновников. Этот вопрос задали секретарю федеральной общественной палаты в числе первых. Александр Бречалов отметил, что на государственном уровне составляются законопроекты, которые помогут активистам достучаться до властей. Однако, взаимодействие с чиновниками на местах должны строить, прежде всего сами активисты.В ходе встречи Александр Бречалов напомнил, что защита интересов жителей региона и страны в целом - это обязанность депутатов и исполнительной власти. Секретарь российской общественной палаты раскритиковал некоторых народных избранников за не исполнение этих обязанностей, так же досталось и губернаторам, которые не хотят учитывать мнение общественности.Не смотря на это, Александр Бречалов отметил, что общественникам не стоит злоупотреблять своим авторитетом. Излишний контроль органов власти может просто помешать последней выполнять свои обязанности.