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Киров посетил секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов

Сегодня, 15:23 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Киров посетил секретарь Общественной палаты Российской Федерации. Александр Бречалов встретился с активистами Кировской области. Вятские общественники смогли узнать его позицию по многим вопросам.

Как повлиять на чиновников. Этот вопрос задали секретарю федеральной общественной палаты в числе первых. Александр Бречалов отметил, что на государственном уровне составляются законопроекты, которые помогут активистам достучаться до властей. Однако, взаимодействие с чиновниками на местах должны строить, прежде всего сами активисты.

Киров посетил секретарь Общественной палаты РФ Александр БречаловАЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:
«В любом случае, как бы мы не за регламентировали те или иные процессы, все зависит от отношений. От взаимоотношений руководителя региона и общественности. Главы муниципалитета, ну и. т.д.».

В ходе встречи Александр Бречалов напомнил, что защита интересов жителей региона и страны в целом - это обязанность депутатов и исполнительной власти. Секретарь российской общественной палаты раскритиковал некоторых народных избранников за не исполнение этих обязанностей, так же досталось и губернаторам, которые не хотят учитывать мнение общественности.

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«По-прежнему, модель, когда глава региона создает под себя максимально лояльные общественно-политические "конструкции" - эта модель превалирует. Я считаю, что это плохо. Это тупиковая модель».

Не смотря на это, Александр Бречалов отметил, что общественникам не стоит злоупотреблять своим авторитетом. Излишний контроль органов власти может просто помешать последней выполнять свои обязанности.


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