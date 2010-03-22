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Новости / Общество

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 276 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Неизвестные страницы из истории первого христианского поселения на вятской земле села Никульчино открывают обнаруженные в архиве древние грамоты. Ученые уже отнесли их к категории уникальных.

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КОАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Государственном архиве кировской области обнаружены самые древние документы, касающиеся вятской истории. Это рукописные грамоты конца 16 и начала 17 века. Впервые в архиве обнаружены подлинные документы той эпохи, а не переписанные копии. Интересно, что эти документы повествуют об истории Борисоглебской церкви, находящейся в селе Никульчино – самом древнем православном поселении на вятской земле».

Уникальные документы эпохи позднего средневековья обнаружены в ходе кропотливой работы по выявлению древних рукописей. За последние 15 лет - это самое ценное открытие. Старинная бумага - очень хрупкая, поэтому историки работают с документами только в перчатках.

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КОИРИНА ЛУПАНОВА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГАКО:
«У нас в архиве хранятся документы, начиная с 1780 года. Основной комплекс документов. Но среди документов, которые хранятся в фондах духовных учреждений, духовных ведомств. Есть документы и за более ранний период начала 17 века. И вот как выяснилось даже и 16 века!».

Наиболее древний документ - эта Прикладная грамота крестьянина Никулицкой волости Якова Копосова. Четыре века назад он передал в дар Борисоглебской церкви в Никульчино принадлежащие ему сенокосных угодья. Документ датирован кириллицей: 7107 год от сотворения мира. Или 1598 год от рождества Христова.

В то время язык грамоты звучал так:

ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГАКО:
«Се аз Яков Фомин Сын Копосов приложил поженку свою к святым страстотерпцам храму Бориса и Глеба, а поженка, та против Федора Головизнина, за рекой против Микулицына».

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КОАЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН ПРОТОИЕРЕЙ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«В документе сказано, что Яков Копосов - крестьянин жертвует никулицкому храму Бориса и Глеба лужек, пажить напротив Никулицына града. И вот можно представить, что здесь он трудился, косил траву, видел храм, вспомнил о Боге, и решил пожертвовать эту землю на помин души».

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь на высоком берегу реки, на месте древнего чудского городка и возвели новгородцы первый православный храм на вятской земле, обнаруженные грамоты хранились здесь более 300 лет. После событий 1917 года, документы были изъяты и пропали из поля зрения историков. Они считались утраченными».

Александр Балыбердин много лет занимается исследованием истории Вятки и изучал найденные грамоты в качестве эксперта для внесения их в реестр уникальных документов.

АЛЕКСАНДР БАЛЫБЕРДИН, ПРОТОИЕРЕЙ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Мне очень дорого, что этот документ может рассказать о человеке, ведь история существует не ради фактов. Не ради каких-то схем или даже законов. Не ради букв. История нам открывает наших предков. Много ли мы знаем наших предков 16 века? Причем реальных исторических личностей. И вдруг благодаря этому документу перед нами предстает простой человек крестьянин Яков Копосов – труженик».

Второй документ датирован 1627 годом - это времена правления первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. Грамота - это духовная память - или завещание - прихожанина церкви Артемия Сандалова.

ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ГАКО:
«Се аз пишу сию изустную память, отходя с этого свету. И он заинтересован в том, чтобы передать свое имущество - сенокосные угодья в церковь, своим, родственникам, детям. Что бы все это было зафиксировано в документе».

Обе уникальные грамоты к публикации сейчас готовит историк из Нижнего Новгорода Алексей Мусихин. По его словам, люди, которые упомянуты в найденных документах, в свое время были известными людьми и фигурируют в других исторических документах.

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КОАЛЕКСЕЙ МУСИХИН, ИСТОРИК (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Первый файл. Эта находка действительно уникальна – я бы сказал это настоящая сенсация. Пятый файл. Интересно упоминание послуха, то есть свидетеля. Это Данило Варфаламеев - сын Воронов. Удалось найти многочисленные его упоминания на протяжении с конца 16 века и до 1629 года. Это посадский человек. Проживал он в Хлынове, где перечисляются площадные дьяки, он фигурирует, как составитель грамот он составлял их на площади в Хлынове».

Так что Якову Копосову пришлось проделать большой путь, чтобы на одной из площадей Хлынова за определенную плату ему составили вкладную грамоту.

АЛЕКСЕЙ МУСИХИН, ИСТОРИК (НИЖНИЙ НОВГОРОД):
«Файл пятый. Крестьянин, названный в первой грамоте, больше нигде не упоминается – я не смог найти упоминаний о нем в других документах. В этом состоит тоже уникальность этой грамоты – человек входит в историю».

Отметим, что грамоты написаны на бумаге с водяными знаками - филигранями. Прочесть такой документ неподготовленному человеку очень сложно. В средневековой скорописи практически нет знаков препинания или промежутков между словами. Сейчас обе вновь обретенные грамоты нуждаются в реставрации и особых условиях хранения. А исследователям уже доступны их оцифрованные копии.


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