Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

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Неизвестные страницы из истории первого христианского поселения на вятской земле села Никульчино открывают обнаруженные в архиве древние грамоты. Ученые уже отнесли их к категории уникальных.Уникальные документы эпохи позднего средневековья обнаружены в ходе кропотливой работы по выявлению древних рукописей. За последние 15 лет - это самое ценное открытие. Старинная бумага - очень хрупкая, поэтому историки работают с документами только в перчатках.Наиболее древний документ - эта Прикладная грамота крестьянина Никулицкой волости Якова Копосова. Четыре века назад он передал в дар Борисоглебской церкви в Никульчино принадлежащие ему сенокосных угодья. Документ датирован кириллицей: 7107 год от сотворения мира. Или 1598 год от рождества Христова.В то время язык грамоты звучал так:Александр Балыбердин много лет занимается исследованием истории Вятки и изучал найденные грамоты в качестве эксперта для внесения их в реестр уникальных документов.Второй документ датирован 1627 годом - это времена правления первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. Грамота - это духовная память - или завещание - прихожанина церкви Артемия Сандалова.Обе уникальные грамоты к публикации сейчас готовит историк из Нижнего Новгорода Алексей Мусихин. По его словам, люди, которые упомянуты в найденных документах, в свое время были известными людьми и фигурируют в других исторических документах.Так что Якову Копосову пришлось проделать большой путь, чтобы на одной из площадей Хлынова за определенную плату ему составили вкладную грамоту.Отметим, что грамоты написаны на бумаге с водяными знаками - филигранями. Прочесть такой документ неподготовленному человеку очень сложно. В средневековой скорописи практически нет знаков препинания или промежутков между словами. Сейчас обе вновь обретенные грамоты нуждаются в реставрации и особых условиях хранения. А исследователям уже доступны их оцифрованные копии.