Игорь Васильев посетил Орловский район
Сегодня, 17:55 | Просмотров: 137 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Первым делом Игорь Васильев посетил одно из старейших учреждений Орлова. Спецучилище закрытого типа работает с 1943 года. Здесь живут и обучаются больше 100 подростков, которые совершили правонарушения и по возрасту не попадают под уголовную ответственность. Глава региона прибыл вместе с секретарём Общественной палаты России Александром Бречаловым. Он шефствует над учреждением уже несколько лет. Гости побывали в столярных и токарных мастерских, оценили изделия, изготовленные подростками. Акцент на трудовом обучении положительно влияет на процент рецидива среди выпускников училища – всего 14 процентов.
- Штакетник, носилки, лопаты, черенки, что только ни делают наши столяра. Если это слесарные группы - то мы изготавливаем вертикальный сверлильный станок 2М112. Он настоящий, профессиональный, он отличается от китайского тем, что он сделан из настоящего русского металла.
После Игорь Васильев отправился на предприятие по производству полутвёрдых сортов сыра. В сутки здесь выпускают полторы тонны продукта. Сырье используют местное. Готовую продукцию реализуют не только в области, но и в других регионах.
ЕКАТЕРИНА ПЕНКИНА, СТАРШИЙ МАСТЕР:
«Сыр - это вообще очень такой полезный продукт по питательной ценности. В нем есть незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму, и детям и все для здоровья. У нас все натуральное, никаких добавок не добавляется, производится из натурального молока».
Также глава региона оценил работу медучреждений. В Орловской центральной районной больнице проводят ремонт собственными силами, с минимальными финансовыми затратами, сами врачи наводят порядок в кабинетах. В ближайших планах – поменять в ЦРБ всю старую мебель на современную и удобную. В детском отделении уже появилась комната отдыха с игрушками, столиком для рисования, карандашами и раскрасками.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если все это сейчас осметить - это бы не один миллион по деньгам заняло. А учреждение решило это практически своими силами. Ну, сколько там, краска - может 120 тысяч истратили, то есть это именно силами учреждениями. Были приняты в штат дополнительные люди».
Медицинскую тему продолжили и на личном приеме граждан. Около 10 жителей района пришли на встречу к Игорю Васильеву. Говорили о нехватке врачей - району нужны анестезиолог, ревматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог. Подняли проблемы жилья, состояния дорог, доступности образования.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обсуждали сегодня со специалистами вопрос возможного строительства в Орлове нового детского сада. Для этого местная администрация должна выбрать хороший проект, подготовить его обоснование с цифрами по демографии. Затем будет принято решение».
Были вопросы и по культурной тематике. Фонды местных библиотек сильно устарели. Для обновления нужна финансовая помощь. Оказалось, надо решить юридические тонкости и участвовать в конкурсе на получение гранта.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
03.09.2016