Игорь Васильев посетил Орловский район

Поделиться новостью:

Нехватка врачей, проблемы жилья, плохие дороги - эти и другие проблемы жителей Орловского района выслушал Игорь Васильев. Глава региона также посетил в Орлове ряд социальных и промышленных объектов.Первым делом Игорь Васильев посетил одно из старейших учреждений Орлова. Спецучилище закрытого типа работает с 1943 года. Здесь живут и обучаются больше 100 подростков, которые совершили правонарушения и по возрасту не попадают под уголовную ответственность. Глава региона прибыл вместе с секретарём Общественной палаты России Александром Бречаловым. Он шефствует над учреждением уже несколько лет. Гости побывали в столярных и токарных мастерских, оценили изделия, изготовленные подростками. Акцент на трудовом обучении положительно влияет на процент рецидива среди выпускников училища – всего 14 процентов.После Игорь Васильев отправился на предприятие по производству полутвёрдых сортов сыра. В сутки здесь выпускают полторы тонны продукта. Сырье используют местное. Готовую продукцию реализуют не только в области, но и в других регионах.Также глава региона оценил работу медучреждений. В Орловской центральной районной больнице проводят ремонт собственными силами, с минимальными финансовыми затратами, сами врачи наводят порядок в кабинетах. В ближайших планах – поменять в ЦРБ всю старую мебель на современную и удобную. В детском отделении уже появилась комната отдыха с игрушками, столиком для рисования, карандашами и раскрасками.Медицинскую тему продолжили и на личном приеме граждан. Около 10 жителей района пришли на встречу к Игорю Васильеву. Говорили о нехватке врачей - району нужны анестезиолог, ревматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог. Подняли проблемы жилья, состояния дорог, доступности образования.Были вопросы и по культурной тематике. Фонды местных библиотек сильно устарели. Для обновления нужна финансовая помощь. Оказалось, надо решить юридические тонкости и участвовать в конкурсе на получение гранта.