В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголем
Вчера, 10:17 | Просмотров: 123 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Пока кировчане отдыхали, правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором успели проверить внушительное количество объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.
В основном, владельцы торговых точек не отважились работать в обход закона. Но некоторые ИП все же продают спиртосодержащие жидкости скрытно, для ограниченного контингента. В итоге "улов" сотрудников внутренних дел составил - более двух тысяч литров. Провинились большинство районов области, но наиболее ярко заявил о себе областной центр. В Кирове выявили более ста нарушений.
АЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«10 января было выявлено нарушение в супермаркете Чернышевского 24. В данном магазине было изъято свыше 40 литров продукции. В этот же день в минимаркете по улице Пятницкая 107 было изъято 33 литра спиртосодержащей продукции. В этих торговых объектах нарушения выявляются неоднократно».
В списке нарушителей числятся точки на улицах Щорса 30, Павла Корчагина 62, Советская 18, Московская 134. Даже значительные штрафы, которые составляют более ста тысяч рублей, не останавливают предпринимателей в погоне за прибылью.
ЕЛИЗАВЕТА БЕЛОУСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наиболее эффективным является немедленная конфискация данной продукции. Таким правом обладают специалисты УМВД, мы имеем право только арестовать или приостановить реализацию на ответственное хранение. Такие случаи были в дни праздника, когда мы арестовывали, продавец подписывался. На следующий день выходил другой продавец и благополучно продавал эту партию».
Уже не первый год борется с незаконной торговлей и администрация города. Реагирует на жалобы, проводит выездные проверки. За три года из схемы размещения НТО было исключено шестьдесят объектов как раз по причине нарушения алкогольного законодательства.
АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Во всех договорах включены пункты, которые говорят о расторжении договора аренды в случае нарушения алкогольного законодательства. В 2016 году один договор был расторгнут и 3 сейчас находятся на рассмотрении в суде. Также, демонтировано 7 НТО по причине продажи спиртосодержащих жидкостей».
Не допустить на территории нашего региона такую же ситуацию, как в Иркутске - одна из главных задач. Но есть и другие причины для особых мер. Наш регион - один из первых в ПФО по уровню алкоголизации населения. За 2016 год было зарегистрировано более двухсот девяноста случаев летальных исходов. Уже в эти праздники двое человек погибли от отравления. И если до недавнего времени тот же боярышник свободно реализовывался в аптечных точках. То теперь владельцы более чем десяти аптек подписали соглашение о том, что продавать сомнительные жидкости не будут. И это не единственный грамотный шаг в деле борьбы с дешевым зельем.
ИРИНА ХОДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство здравоохранения РФ приняло приказ о запрете отпуска этих лекарственных препаратов более чем в определенном объеме в одни руки. То есть по одному рецепту».
Кстати, не исключено, что запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет продлен еще на месяц.
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