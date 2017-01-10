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В Кировской области изъято более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции. С момента вступления в силу запрета торговли "Боярышником" и ему подобными настойками прошел почти месяц. И в правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголем.Пока кировчане отдыхали, правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором успели проверить внушительное количество объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.В основном, владельцы торговых точек не отважились работать в обход закона. Но некоторые ИП все же продают спиртосодержащие жидкости скрытно, для ограниченного контингента. В итоге "улов" сотрудников внутренних дел составил - более двух тысяч литров. Провинились большинство районов области, но наиболее ярко заявил о себе областной центр. В Кирове выявили более ста нарушений.В списке нарушителей числятся точки на улицах Щорса 30, Павла Корчагина 62, Советская 18, Московская 134. Даже значительные штрафы, которые составляют более ста тысяч рублей, не останавливают предпринимателей в погоне за прибылью.Уже не первый год борется с незаконной торговлей и администрация города. Реагирует на жалобы, проводит выездные проверки. За три года из схемы размещения НТО было исключено шестьдесят объектов как раз по причине нарушения алкогольного законодательства.Не допустить на территории нашего региона такую же ситуацию, как в Иркутске - одна из главных задач. Но есть и другие причины для особых мер. Наш регион - один из первых в ПФО по уровню алкоголизации населения. За 2016 год было зарегистрировано более двухсот девяноста случаев летальных исходов. Уже в эти праздники двое человек погибли от отравления. И если до недавнего времени тот же боярышник свободно реализовывался в аптечных точках. То теперь владельцы более чем десяти аптек подписали соглашение о том, что продавать сомнительные жидкости не будут. И это не единственный грамотный шаг в деле борьбы с дешевым зельем.Кстати, не исключено, что запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет продлен еще на месяц.