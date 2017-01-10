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Новости / Общество

В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголем

Вчера, 10:17 | Просмотров: 123 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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В Кировской области изъято более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции. С момента вступления в силу запрета торговли "Боярышником" и ему подобными настойками прошел почти месяц. И в правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголем.

Пока кировчане отдыхали, правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором успели проверить внушительное количество объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию и товары бытовой химии.
В основном, владельцы торговых точек не отважились работать в обход закона. Но некоторые ИП все же продают спиртосодержащие жидкости скрытно, для ограниченного контингента. В итоге "улов" сотрудников внутренних дел составил - более двух тысяч литров. Провинились большинство районов области, но наиболее ярко заявил о себе областной центр. В Кирове выявили более ста нарушений.

В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголемАЛЕКСЕЙ ЛЕВАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«10 января было выявлено нарушение в супермаркете Чернышевского 24. В данном магазине было изъято свыше 40 литров продукции. В этот же день в минимаркете по улице Пятницкая 107 было изъято 33 литра спиртосодержащей продукции. В этих торговых объектах нарушения выявляются неоднократно».

В списке нарушителей числятся точки на улицах Щорса 30, Павла Корчагина 62, Советская 18, Московская 134. Даже значительные штрафы, которые составляют более ста тысяч рублей, не останавливают предпринимателей в погоне за прибылью.

В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголемЕЛИЗАВЕТА БЕЛОУСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наиболее эффективным является немедленная конфискация данной продукции. Таким правом обладают специалисты УМВД, мы имеем право только арестовать или приостановить реализацию на ответственное хранение. Такие случаи были в дни праздника, когда мы арестовывали, продавец подписывался. На следующий день выходил другой продавец и благополучно продавал эту партию».

Уже не первый год борется с незаконной торговлей и администрация города. Реагирует на жалобы, проводит выездные проверки. За три года из схемы размещения НТО было исключено шестьдесят объектов как раз по причине нарушения алкогольного законодательства.

В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголемАЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Во всех договорах включены пункты, которые говорят о расторжении договора аренды в случае нарушения алкогольного законодательства. В 2016 году один договор был расторгнут и 3 сейчас находятся на рассмотрении в суде. Также, демонтировано 7 НТО по причине продажи спиртосодержащих жидкостей».

Не допустить на территории нашего региона такую же ситуацию, как в Иркутске - одна из главных задач. Но есть и другие причины для особых мер. Наш регион - один из первых в ПФО по уровню алкоголизации населения. За 2016 год было зарегистрировано более двухсот девяноста случаев летальных исходов. Уже в эти праздники двое человек погибли от отравления. И если до недавнего времени тот же боярышник свободно реализовывался в аптечных точках. То теперь владельцы более чем десяти аптек подписали соглашение о том, что продавать сомнительные жидкости не будут. И это не единственный грамотный шаг в деле борьбы с дешевым зельем.

В правительстве региона подвели первые итоги борьбы с суррогатным алкоголемИРИНА ХОДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерство здравоохранения РФ приняло приказ о запрете отпуска этих лекарственных препаратов более чем в определенном объеме в одни руки. То есть по одному рецепту».

Кстати, не исключено, что запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции будет продлен еще на месяц.


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