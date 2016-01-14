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20 января 2017г.

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Новости / Общество

Началась декларационная кампания - 2017

Вчера, 11:35 | Просмотров: 205 | Версия для печати
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С 1 января в России стартовала Декларационная кампания по доходам, полученным в 2016 году. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ должна быть представлена в налоговый орган по месту регистрации не позднее 2 мая 2017 года, а сумму рассчитанного налога следует уплатить не позднее 15 июля 2017 года.

Представить декларацию обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы:
•    от продажи имущества, находящегося в собственности на момент продажи менее трёх лет (например, квартира, дом, автомобиль, земельный участок и т.п.);
•    от сдачи имущества в аренду;
•    в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 рублей (в лотереях, в казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
•    от продажи ценных бумаг, акций;
•    в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

Такая обязанность также имеется у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой. Эта категория налогоплательщиков представляет декларации как по форме 3-НДФЛ, так и 4-НДФЛ.

У физических лиц есть несколько способов подачи декларации:
•    с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Здесь её можно заполнить и отправить онлайн в налоговый орган не посещая его и приложив электронные копии документов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав её бесплатно в разделе «Профиль»;
•    с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии неподтвержденной учетной записи можно заполнить и направить декларацию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный прием при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в налоговый орган;
•    обратившись лично в налоговый орган, представив декларацию на бумажном носителе;
•    отправить декларацию по почте с описанием вложения. Бланк налоговой декларации можно скачать на сайте ФНС России или воспользоваться программой «Декларация 2016».

За непредставление декларации в установленные сроки, согласно п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ, предусмотрен штраф не менее 1000 рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области напоминает, что кроме обязанностей у граждан есть право на получение налогового вычета - суммы, которой государство частично компенсирует расходы на приобретение жилья, лечение и обучение.

Подробная информация и разъяснения о декларировании гражданами доходов размещена на сайте ФНС России в разделе «Физические лица».


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