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В Ленинском районном суде возобновился процесс по делу "Кировлеса". В ближайшие дни будут заслушиваться показания свидетелей.Назначенное на девять утра, заседание суда началось с получасовым опозданием. Алексей Навальный и Петр Офицеров пришли на него с адвокатами. Стороне защиты предстояло задать вопросы свидетелям обвинения. Выслушать планируется порядка 40 человек.Первым вышедшим к трибуне стала Лариса Бастрыгина. Бывший замдиректора "Кировлеса". В ее обязанности входил контроль за финансами, планирование доходов и расходов предприятия. Свидетельница вкратце рассказал о его деятельности и трудностях, возникших в 2009 году. У "Кировлеса" тогда снизились объемы продаж, уменьшилась выручка.С Навальным Бастрыгина познакомилась на совещании, посвященном лесной отрасли. На нем речь шла о том, как ей выжить в непростое время. Тогда же и завязались отношения "Кировлеса" с "Вятской лесной компанией". Бастрыгина знала, что между ними был заключен договор о сбыте продукции. Однако он в последствии стал не устраивать одну из сторон.Обвиняемые расспрашивали свидетельницу около двух часов. Сопоставляя ее нынешние показания с показаниями, данными на прошлом процессе. Помимо Бастрыгиной, в зале суда была допрошена группа лиц, имевших, по их словам, рабочие отношения с Навальным и Офицеровым. Завтра рассмотрение дела будет продолжено.