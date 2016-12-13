В Ленинском районном суде возобновился процесс по делу "Кировлеса"
Вчера, 11:54 | Просмотров: 295 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Назначенное на девять утра, заседание суда началось с получасовым опозданием. Алексей Навальный и Петр Офицеров пришли на него с адвокатами. Стороне защиты предстояло задать вопросы свидетелям обвинения. Выслушать планируется порядка 40 человек.
- Меня беспокоит судьба свидетеля Опалева. Где этот шикарный мужчина?...Опалев у нас намечен последним, кто будет допрашиваться.
Первым вышедшим к трибуне стала Лариса Бастрыгина. Бывший замдиректора "Кировлеса". В ее обязанности входил контроль за финансами, планирование доходов и расходов предприятия. Свидетельница вкратце рассказал о его деятельности и трудностях, возникших в 2009 году. У "Кировлеса" тогда снизились объемы продаж, уменьшилась выручка.
ЛАРИСА БАСТРЫГИНА, БЫВШИЙ ЗАМДИРЕКТОРА "КИРОВЛЕСА":
«Единственный товар, который был ниже себестоимости, это дрова. Но когда отдел планирования планировал цену, мы делали так, чтобы средняя цена всей продукции была убыточна. Рентабельность на дрова мы закладывали в более дорогой лес, например кругляк».
С Навальным Бастрыгина познакомилась на совещании, посвященном лесной отрасли. На нем речь шла о том, как ей выжить в непростое время. Тогда же и завязались отношения "Кировлеса" с "Вятской лесной компанией". Бастрыгина знала, что между ними был заключен договор о сбыте продукции. Однако он в последствии стал не устраивать одну из сторон.
ЛАРИСА БАСТРЫГИНА, БЫВШИЙ ЗАМДИРЕКТОРА "КИРОВЛЕСА":
«Обычно у нас договоры подписывались пройдя все службы, а потом визу уже накладывал Вячеслав Николаевич. А тут, когда директора зашумели, что не выгодно, я пришла, попросила договор, прочитала. Много было шума, разговоров».
Обвиняемые расспрашивали свидетельницу около двух часов. Сопоставляя ее нынешние показания с показаниями, данными на прошлом процессе. Помимо Бастрыгиной, в зале суда была допрошена группа лиц, имевших, по их словам, рабочие отношения с Навальным и Офицеровым. Завтра рассмотрение дела будет продолжено.
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