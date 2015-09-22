Откроются авиарейсы из Кирова в Симферополь

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Кировская область расширяет направления авиарейсов. Аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» откроет летнюю программу южных направлений полётами в Симферополь.Рейсы будут выполняться с 17 июня по 10 сентября на реактивных воздушных судах Ан-148 вместимостью 83 пассажира. Вылет из Симферополя по субботам - в 23:30, вылет из Кирова - по воскресеньям в 04:05. Время в пути - 3 часа 30 минут. Продажа билетов уже открыта.Кроме того, в летнем сезоне 2017 года из Кирова в южном направлении можно будет улететь в Анапу, Сочи и Симферополь. В ближайшее время и другие авиакомпании-партнеры аэропорта Победилово откроют продажи билетов на южные направления.