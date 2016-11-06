Крещение в деревне Цепели Орловского района
Вчера, 15:22 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- А то потом освятит, плохо наливать. Лучше сразу.
Пять литров воды принесла с собой в часовню Галина Солодовникова. Пенсионерка разливает воду по банкам. Себе домой она заберет пятую часть. Остальное отдаст соседкам.
ГАЛИНА СОЛОДОВНИКОВА, ЖИТЕЛЬ Д. ЦЕПЕЛИ:
«Я принесла пять литров. По литру на человека, где-то вот так. На пятерых человек. Попросили меня старушки, что бы я принесла. Они не могут сами».
Крещение - один из главных праздников для православного христианина. Однако в Цепелях его раньше не отмечали с таким размахом. Часовня появилась тут около года назад.
ТАТЬЯНА КОНЬКОВА, ЖИТЕЛЬ Д. ЦЕПЕЛИ:
«Это большой праздник, когда люди знают, что есть место в Цепелях, куда можно прийти и поклониться и за здравие поставить свечку. И за упокой. Население очень довольно».
Часовню строили всем миром, на пожертвования местных жителей и предпринимателей. Она еще не закончена. Не хватает иконостаса, да и самих икон пока не так много.
На праздничный молебен пришли более полусотни человек. Часовня собрала под своей крышей и детей и взрослых.
ИЕРОМОНАХ НИКОДИМ ПОЛУШКИН, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ С. ЧУДИНОВО:
«Праздник крещения Господня, да и для всех - это особое действие силы Божей. Мы видели, что все пришли с какими-то посудинками, для того, что бы взять святую воду. Каждый из нас чувствует благодатие силы Божьей. Это освящение воды. Это один из самых главных моментов этого праздника».
Иеромонах Никодим после молебна обратился к верующим. Он призвал использовать святую воду для освящения жилища, а так же для других благих дел. По его словам, хранить такую воду - бессмысленно.
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