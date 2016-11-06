ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня пятница

20 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.3521
EURO: 63.1803
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Крещение в деревне Цепели Орловского района

Вчера, 15:22 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирово-Чепецке после Божественной литургии во Всехсвятском соборе состоялся крестный ход к реке, где по традиции была вырублена иордань, а в Орловском районе, в деревне Цепели более пятидесяти человек пришли в часовню покрова пресвятой Богородицы. Традиция ходить в церковь в духовный праздник для местных жителей только зарождается.

- А то потом освятит, плохо наливать. Лучше сразу.

Пять литров воды принесла с собой в часовню Галина Солодовникова. Пенсионерка разливает воду по банкам. Себе домой она заберет пятую часть. Остальное отдаст соседкам.

Крещение в деревне Цепели Орловского районаГАЛИНА СОЛОДОВНИКОВА, ЖИТЕЛЬ Д. ЦЕПЕЛИ:
«Я принесла пять литров. По литру на человека, где-то вот так. На пятерых человек. Попросили меня старушки, что бы я принесла. Они не могут сами».

Крещение - один из главных праздников для православного христианина. Однако в Цепелях его раньше не отмечали с таким размахом. Часовня появилась тут около года назад.

Крещение в деревне Цепели Орловского районаТАТЬЯНА КОНЬКОВА, ЖИТЕЛЬ Д. ЦЕПЕЛИ:
«Это большой праздник, когда люди знают, что есть место в Цепелях, куда можно прийти и поклониться и за здравие поставить свечку. И за упокой. Население очень довольно».

Часовню строили всем миром, на пожертвования местных жителей и предпринимателей. Она еще не закончена. Не хватает иконостаса, да и самих икон пока не так много.

На праздничный молебен пришли более полусотни человек. Часовня собрала под своей крышей и детей и взрослых.

Крещение в деревне Цепели Орловского районаИЕРОМОНАХ НИКОДИМ ПОЛУШКИН, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ С. ЧУДИНОВО:
«Праздник крещения Господня, да и для всех - это особое действие силы Божей. Мы видели, что все пришли с какими-то посудинками, для того, что бы взять святую воду. Каждый из нас чувствует благодатие силы Божьей. Это освящение воды. Это один из самых главных моментов этого праздника».

Иеромонах Никодим после молебна обратился к верующим. Он призвал использовать святую воду для освящения жилища, а так же для других благих дел. По его словам, хранить такую воду - бессмысленно.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Лузе в собственном доме ограбили пенсионера

16:29 19.01.2017


В Лузе в собственном доме ограбили пенсионера

Квартирант вынес из квартиры мебель и технику хозяйки

16:21 19.01.2017


Квартирант вынес из квартиры мебель и технику хозяйки

Кировчане всё ещё верят в "блокировку" банковской карты

16:17 19.01.2017


Кировчане всё ещё верят в "блокировку" банковской карты

В аэропорту у пассажирки украли смартфон

15:50 19.01.2017


В аэропорту у пассажирки украли смартфон

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

15:33 19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

Встреча друзей по переписке завершилась грабежом

15:19 19.01.2017


Встреча друзей по переписке завершилась грабежом

Откроются авиарейсы из Кирова в Симферополь

13:21 19.01.2017


Откроются авиарейсы из Кирова в Симферополь

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане стоят за крещенской водой

17:59 19.01.2017


Кировчане стоят за крещенской водой

Россельхознадзор подвел итоги работы за 2016 год

17:57 19.01.2017


Россельхознадзор подвел итоги работы за 2016 год

В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощи

15:28 19.01.2017


В регионе создается Единая государственная служба скорой медицинской помощи

Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчан

15:26 19.01.2017


Представители фонда капремонта ответили на вопросы кировчан

Как подготовить себя к окунанию без вреда для здоровья?

15:24 19.01.2017


Как подготовить себя к окунанию без вреда для здоровья?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Орловском районе состоялось освящение двух новых часовен.

06.11.2016


В Орловском районе состоялось освящение двух новых часовен.

Крещение Господне в Кирово-Чепецке

19.01.2017


Крещение Господне в Кирово-Чепецке

19 января - Крещение Господне.

19.01.2015


19 января - Крещение Господне.

Отсутствие нормального водоснабжения в деревне Цепели Орловского района

03.06.2015


Отсутствие нормального водоснабжения в деревне Цепели Орловского района

На Крещение откроются более 20 купелей

05.01.2017


На Крещение откроются более 20 купелей

Крещение Господне

20.01.2011


Крещение Господне

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

В Вятских Полянах 11 человек тушили пожар в квартире.

07.01.2017


В Вятских Полянах 11 человек тушили пожар в квартире.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх