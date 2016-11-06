Крещение в деревне Цепели Орловского района

Поделиться новостью:

В Кирово-Чепецке после Божественной литургии во Всехсвятском соборе состоялся крестный ход к реке, где по традиции была вырублена иордань, а в Орловском районе, в деревне Цепели более пятидесяти человек пришли в часовню покрова пресвятой Богородицы. Традиция ходить в церковь в духовный праздник для местных жителей только зарождается.Пять литров воды принесла с собой в часовню Галина Солодовникова. Пенсионерка разливает воду по банкам. Себе домой она заберет пятую часть. Остальное отдаст соседкам.Крещение - один из главных праздников для православного христианина. Однако в Цепелях его раньше не отмечали с таким размахом. Часовня появилась тут около года назад.Часовню строили всем миром, на пожертвования местных жителей и предпринимателей. Она еще не закончена. Не хватает иконостаса, да и самих икон пока не так много.На праздничный молебен пришли более полусотни человек. Часовня собрала под своей крышей и детей и взрослых.Иеромонах Никодим после молебна обратился к верующим. Он призвал использовать святую воду для освящения жилища, а так же для других благих дел. По его словам, хранить такую воду - бессмысленно.