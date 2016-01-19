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Далеко не всем можно совершить погружение в ледяную воду. Как подготовить себя к окунанию без вреда для здоровья?

Окунание в ледяную воду может привести к спазму сосудов, как следствие - к судорогам, холодовому шоку и возникновению заболеваний. Поэтому есть категории людей, которым стоит воздержаться от омовения на крещение. Особенно, детям и пожилым людям.Если же человек здоров, а желание окунуться стойкое, он не должен забывать о рекомендациях, дабы избежать охлаждения. Перед купанием следует отказаться от употребления алкоголя и курения. Обязательное правило - теплая одежда из натуральных материалов, сменное белье, полотенце и тапочки. Плавки и купальник нужно надеть заранее, дома.Само погружение производится трижды, оптимальное время нахождения в воде - 15-20 секунд. Не стоит делать заплывы, фотосессии, нырять вперед головой. А вот одеваться следует сверху вниз. Сразу же вытереться насухо, сменить белье. И постараться перед тем, как идти домой оказаться в теплом месте, выпить горячий чай.