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Свыше тысячи проверок, более восьми миллионов штрафов. Россельхознадзор подвел итоги работы за 2016 год. Задачей инспекторов было контролировать биологическую, пищевую и продовольственную безопасность региона. Так, риск проникновения в Кировскую область африканской чумы свиней по-прежнему высок.Как никогда быстро распространяется по стране грипп птиц, крупный рогатый скот все чаще болеет нодулярным дерматитом, однако ни одна инфекция так не угрожает Кировской области как африканская чума свиней. АЧС как никогда близко подступила к нашим границам - случаи заражения отмечены в трех соседних регионах: Татарстане, Архангельской и Вологодской областях. Ситуацию в Россельхознадзоре называют критической, нависла реальная угроза продовольственной безопасности. Так, один зараженный АЧС поросенок, привезенный из неблагополучного региона, способен принести миллионные ущербы.Сейчас в области работают 17 свиноводческих предприятий и множество личных подсобных хозяйств. У последних самая низкая степень защиты от АЧС. Крупные свинофермы более защищены, но наивысшую степень защиты имеет только одна.Существует два пути заражения Африканской Чумой свиней: через завезенных поросят или мясо свиньи, либо посредством дикой природы. Ни тот ни другой путь надзорные органы практически контролировать не могут. Так если поросят везут без документов в закрытой машине, и они заражены, то спасти от АЧС может только счастливый случай. В прошлом году так и произошло, когда инфекционный молодняк везли с севера, но до Кировской области поросята не доехали из-за отсутствия дорог. Но страшнее всего, когда очаг АЧС возникает в дикой природе. Это сразу приговор для подсобных хозяйств и большая угроза даже защищенному свиноводческому комплексу.Только за 2016 год на территории России из-за Африканской чумы было уничтожено 235 тысяч свиней. Ущерб продовольствию страны с 2007 года по настоящее время составил более 30 миллиардов рублей. В связи с этим россельхознадзор предлагает частным подворьям перейти на альтернативные виды животноводства, а крупным свинокомплексам повысить степень защиты.