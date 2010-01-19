Кировчане стоят за крещенской водой
Вчера, 17:59 | Просмотров: 169 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кировской области было организовано и оборудовано 39 купелей на открытой воде. В обеспечении безопасности при проведении крещенских купаний было задействовано 300 человек. Происшествий в один из самых главных и массовых православных праздников «Крещение Господне» не допущено. Сегодня дежурство у иорданей будет продолжено.
ЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОБВО ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И вот в сегодняшнюю ночь от главного управления во все места купания направлены оперативные группы с тем, чтобы перед обрядом проверить выполнение всех безопасных мероприятий и в процессе купания контролировать безопасность в этих мероприятиях».
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня во всех храмах и монастырях совершается великое освящение воды. Христиане верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. Каждый год сотни верующих выстраиваются в очередь за святой водой».
- Считаем, что помогает, наверное, помогает.
- Это такой старинный обряд, соблюдаем. Верим. Для нас это все. Здоровье, легче, когда сходишь и помолишься, святой водички наберешь и легче на душе.
- Ребенка пою, освящаю дом, даже животных освящаем, потому как верим и знаем, что без господа нам не прожить на этом свете, он нам помогает.
- Вода целебная и самое главное, что верить надо в это.
Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами. Пить крещенскую святую воду нужно с молитвой, попросив у Всевышнего духовного и физического здоровья. И вовсе не обязательно брать ее про запас, много должно быть не воды, а веры. Святая вода требует подобающего к себе отношения. Так, например, недопустимо набирать ее в грязную посуду. Вода сохраняет свои свойства в течение всего года. Достаточно одной ее капли, чтобы освятить любое количество обыкновенной воды.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«За водой к источнику, а так же в купель кировчане смогут прийти сегодня весь день».
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