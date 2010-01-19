Кировчане стоят за крещенской водой

Поделиться новостью:

Православные верующие сегодня празднуют Крещение Господне - один из самых древних и почитаемых праздников среди христиан. Как его встретили кировчане?В Кировской области было организовано и оборудовано 39 купелей на открытой воде. В обеспечении безопасности при проведении крещенских купаний было задействовано 300 человек. Происшествий в один из самых главных и массовых православных праздников «Крещение Господне» не допущено. Сегодня дежурство у иорданей будет продолжено.Считается, что крещенская вода обладает целебными свойствами. Пить крещенскую святую воду нужно с молитвой, попросив у Всевышнего духовного и физического здоровья. И вовсе не обязательно брать ее про запас, много должно быть не воды, а веры. Святая вода требует подобающего к себе отношения. Так, например, недопустимо набирать ее в грязную посуду. Вода сохраняет свои свойства в течение всего года. Достаточно одной ее капли, чтобы освятить любое количество обыкновенной воды.