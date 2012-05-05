Новый формат работы ОЗС

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В Законодательном собрании появится парламентский пресс-клуб, где журналисты смогут получить исчерпывающую информацию по проблематике законопроектов, обсуждаемых депутатами. И это только одно из новшеств, которые появится в работе Заксобрания в этом году.Новый созыв - новые форматы работы. Депутаты шестого созыва Законодательного собрания решили начать деятельность с нововведений. Одно из них - создание нового совещательного органа при Законодательном собрании Кировской области.Совет будет работать на постоянной основе. Еще один новый формат -регулярные совещания с председателями районных Дум. Это будут и помощь в решении проблем, и консультации. Также, возможно, что у депутатов появится еще один межсессионный день. То есть, они смогут рассматривать законодательные инициативы еще до того, как они войдут в предварительную повестку пленарных заседаний. Решил в этом году депутатский корпус уделить внимание и учебе. Первый семинар-совещание с депутатами и их помощниками пройдет 24 января.