Новый формат работы ОЗС
20 января 2017 10:35 | Просмотров: 125 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Новый созыв - новые форматы работы. Депутаты шестого созыва Законодательного собрания решили начать деятельность с нововведений. Одно из них - создание нового совещательного органа при Законодательном собрании Кировской области.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы шестой созыв, перед нами работали опытные люди, которые наработали определенный объем знаний, понимание ситуации в регионе. Мы хотим, чтобы их опыт был востребован. Поэтому мы формируем при законодательном собрании орган, в который войдут бывшие руководители ЗС, замы председателей, руководители комитетов. Самые ключевые вопросы будет вверять им, обсуждать с ними, чтобы подправить какие-то позиции. Учесть мнение старейшин».
Совет будет работать на постоянной основе. Еще один новый формат -
регулярные совещания с председателями районных Дум. Это будут и помощь в решении проблем, и консультации. Также, возможно, что у депутатов появится еще один межсессионный день. То есть, они смогут рассматривать законодательные инициативы еще до того, как они войдут в предварительную повестку пленарных заседаний. Решил в этом году депутатский корпус уделить внимание и учебе. Первый семинар-совещание с депутатами и их помощниками пройдет 24 января.
РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помимо того, что мы рассмотрим на этой совещании ряд важных вопросов, которые будут на сессии рассматриваться в феврале. Мы постараемся научить и обменяться опытом с депутатами, как им осуществлять свою деятельность. Какими полномочиями они обладают. Как правильно выходить с законодательной инициативой и формировать документы на стадии подачи. Нам кажется, что все эти новшества помогут вывести нашу работу на качественно иной уровень».
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