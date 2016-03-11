Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау
20 января 2017 10:38 | Просмотров: 292 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Пятнадцать километров в час. Именно такую скорость может развить Женя Липатников на своей лодке на воздушной подушке. Для первоклассника, самым трудным моментом было научиться поворачивать. Получилось далеко не с первого раза.
ЖЕНЯ ЛИПАТНИКОВ, ЖИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
- Просто пытался заворачивать, у меня получалось - никак. Потом потренировался и все сделал.
- Сколько тренировался?
- Десять раз.
Женя принимал участие в создании судна. Красил лодку, помогал приделать штурвал. Основная же работа легла на плечи отца и дяди. Для Александра и Ивана Липатниковых эта лодка - далеко не первое судно на воздушной подушке, сделанное своими руками.
АЛЕКСАНДР ЛИПАТНИКОВ, ЖИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Двигатель здесь четырехтактный, 17ть лошадиных сил. Управление идет как на лодке обычной. Штурвал».
Александр Липатников показывает свою новую лодку. Эта модель - эксперимент. Аэролодка может передвигаться по снегу без воздушной подушки. Ею легче управлять, но есть и некоторые недоработки.
АЛЕКСАНДР ЛИПАТНИКОВ, ЖИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«Есть плюсы, есть минусы. СВП может передвигаться абсолютно по любой поверхности. Пляж, по асфальту она ехать может. Эта же лодка, она будет ездить по льду, снегу, по воде. По земле, по грунту - она не поедет. Вот в этом ее минус».
Создавать своими руками лодки, которым суша не помеха - это не просто увлечение. Братья Липатниковы - спортсмены. Гонки на таких судах - зрелищное и непростое испытание. Специализированная регата проходит ежегодно в Нижегородской области.
ИВАН ЛИПАТНИКОВ, ЖИТЕЛЬ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА:
«В нынешнем году снова будет "ВолгаХоверШоу" - регата скоростных амфибийных судов. У нас в планах, прежде всего, попасть на нее. С такой лодкой и с СВП. Что бы снова показать свой мастер-класс».
В прошлом году братья Липатниковы стали серебряными призерами Нижегородской регаты. В этом, планируют превзойти этот успех. Специально для соревнований будут создавать новую лодку на воздушной подушке.
Задача на самую ближайшую перспективу - обкатать двигатель аэролодки. Кроме того, параллельно братья Липатниковы занимаются другими техническими проектами.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кроме лодок в коллекции изобретателей есть еще несколько единиц техники - это водный мотоцикл, багги, а так же вот такой небольшой детский автомобиль. Кстати, его зовут Ховер».
В копилке Липатниковых есть один амбициозный проект. Сейчас братья работают над чертежами самолета.
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