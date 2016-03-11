Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

Поделиться новостью:

Аэролодка, которая может передвигаться по снегу без воздушной подушки. Это уже не фантастика, а новый эксперимент умельцев из Котельничского района. Братья Липатниковы своими руками мастерят суда, которым суша не помеха.Пятнадцать километров в час. Именно такую скорость может развить Женя Липатников на своей лодке на воздушной подушке. Для первоклассника, самым трудным моментом было научиться поворачивать. Получилось далеко не с первого раза.Женя принимал участие в создании судна. Красил лодку, помогал приделать штурвал. Основная же работа легла на плечи отца и дяди. Для Александра и Ивана Липатниковых эта лодка - далеко не первое судно на воздушной подушке, сделанное своими руками.Александр Липатников показывает свою новую лодку. Эта модель - эксперимент. Аэролодка может передвигаться по снегу без воздушной подушки. Ею легче управлять, но есть и некоторые недоработки.Создавать своими руками лодки, которым суша не помеха - это не просто увлечение. Братья Липатниковы - спортсмены. Гонки на таких судах - зрелищное и непростое испытание. Специализированная регата проходит ежегодно в Нижегородской области.В прошлом году братья Липатниковы стали серебряными призерами Нижегородской регаты. В этом, планируют превзойти этот успех. Специально для соревнований будут создавать новую лодку на воздушной подушке.Задача на самую ближайшую перспективу - обкатать двигатель аэролодки. Кроме того, параллельно братья Липатниковы занимаются другими техническими проектами.В копилке Липатниковых есть один амбициозный проект. Сейчас братья работают над чертежами самолета.