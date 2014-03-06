В Кирове продолжится масштабный ремонт дорог.

Поделиться новостью:

В городском бюджете на 2017 год запланировано в восемь раз больше средств на ремонт дорог, чем в 2016 году.Как сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации Вячеслав Симаков, в этом году ситуация перед началом сезона дорожных работ в городе лучше. Если в прошлом году на начало года на ремонт дорог в муниципальном бюджете было запланировано 16 млн. рублей, то в этом году – более 130 миллионов.Городские власти уже заключили контракт на 30 млн. рублей на проведение текущего ремонта – ликвидации аварийных ям. Более 100 млн. рублей заложено в бюджете на ремонт больших площадей участков улично-дорожной сети.«Кроме того, мы участвуем в ряде областных и федеральных программ. В случае получения дополнительных средств, они будут направлены на финансирование ремонта дорог. Забегая вперед, могу добавить, что нами подготовлены сметы на 55 участков улиц, на которых мы планируем работы. Сметы по этим работам в настоящее время находятся на экспертизе», - уточнил Вячеслав Симаков.