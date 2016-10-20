Лже-безработным пришлось вернуть полученное пособие

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17 безработных граждан привлекли к уголовной ответственности за получение пособия по безработице обманным путём. Более 780 тысяч рублей возвращено в федеральный бюджет, из них добровольно - 580 тысяч, остальные по решению суда.В течение 2016 года специалисты областной службы занятости населения проверили документы почти 22 тыс. граждан. В результате предотвращено 40 попыток получения пособия по безработице обманным путем и выявлено 253 факта получения его незаконно.На всех безработных граждан, незаконно получивших пособие, материалы были переданы в правоохранительные органы, из них в отношении 22 были возбуждены уголовные дела, 17 граждан привлечено к уголовной ответственности.В суды было направлено 47 исков о взыскании незаконно полученного пособия по безработице на сумму более 810 тысяч рублей, рассмотрено 35 исков, по 35 требования органов службы занятости удовлетворены. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.По словам начальника управления Службы занятости Андрея Нечаева, в работе по выявлению обманщиков центры занятости населения тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, органами полиции и прокуратуры.Проводятся совместные рейды по выявлению работающих, в том числе и нелегально, а также проверки достоверности записей в трудовых книжках безработных граждан. Факты занятости граждан, осуществления ими предпринимательской деятельности позволяют выявлять сведения из органов Пенсионного фонда и налоговой инспекции.Особое внимание, отметил Андрей Алексеевич, уделяется формированию негативного общественного мнения к фактам обмана и предупреждения незаконного получения пособия по безработице.