ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня воскресенье

22 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6697
EURO: 63.7272
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Лже-безработным пришлось вернуть полученное пособие

20 января 2017 11:18 | Просмотров: 140 | Версия для печати
Поделиться новостью:
17 безработных граждан привлекли к уголовной ответственности за получение пособия по безработице обманным путём. Более 780 тысяч рублей возвращено в федеральный бюджет, из них добровольно - 580 тысяч, остальные по решению суда.

В течение 2016 года специалисты областной службы занятости населения проверили документы почти 22 тыс. граждан. В результате предотвращено 40 попыток получения пособия по безработице обманным путем и выявлено 253 факта получения его незаконно.

На всех безработных граждан, незаконно получивших пособие, материалы были переданы в правоохранительные органы, из них в отношении 22 были возбуждены уголовные дела, 17 граждан привлечено к уголовной ответственности.
 
В суды было направлено 47 исков о взыскании незаконно полученного пособия по безработице на сумму более 810 тысяч рублей, рассмотрено 35 исков, по 35 требования органов службы занятости удовлетворены. Остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

По словам начальника управления Службы занятости Андрея Нечаева, в работе по выявлению обманщиков центры занятости населения тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, органами полиции и прокуратуры.

Проводятся совместные рейды по выявлению работающих, в том числе и нелегально, а также проверки достоверности записей в трудовых книжках безработных граждан. Факты занятости граждан, осуществления ими предпринимательской деятельности позволяют выявлять сведения из органов Пенсионного фонда и налоговой инспекции.

Особое внимание, отметил Андрей Алексеевич, уделяется формированию негативного общественного мнения к фактам обмана и предупреждения незаконного получения пособия по безработице.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

12:45 22.01.2017


В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

В Яранске открыли легкоатлетический манеж

12:30 22.01.2017


В Яранске открыли легкоатлетический манеж

В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

12:17 22.01.2017


В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

В Кирове таксисты запланировали забастовку

11:55 22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

13:14 21.01.2017


Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

13:04 21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

12:55 21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Все новости

Вести. Кировская область

Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

15:17 20.01.2017


Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

15:15 20.01.2017


В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

12:04 20.01.2017


«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

10:38 20.01.2017


Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

Новый формат работы ОЗС

10:35 20.01.2017


Новый формат работы ОЗС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Пособие по безработице пришлось вернуть

20.10.2016


Пособие по безработице пришлось вернуть

Пытались обмануть службу занятости, но деньги пришлось вернуть

01.09.2015


Пытались обмануть службу занятости, но деньги пришлось вернуть

Жулики

25.07.2006


Жулики

Нажиться на увольнении

09.02.2009


Нажиться на увольнении

Котельничанин получал пособие по безработице, имея работу

05.07.2016


Котельничанин получал пособие по безработице, имея работу

В Кировской области служба занятости за год трудоустроила более 30 тысяч человек.

25.02.2016


В Кировской области служба занятости за год трудоустроила более 30 тысяч человек.

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх