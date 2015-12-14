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Новости / Общество

В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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В Омутнинском районе завершили ремонт небезопасной плотины. Как сообщает издание "Омутнинские вести плюс", ввод гидроузла в эксплуатацию запланирован весной текущего года после паводка. 

Плотина в Климковке была построена для нужд чугуноплавильного завода. В настоящее время он не функционирует, но водохранилище по-прежнему востребовано среди населения. Местные жители приезжают на рыбалку и просто отдохнуть. При этом техническое состояние сооружения оценивалось как небезопасное. Во избежание аварии и затопления построек, находящихся ниже по течению реки, в том числе и Климковский психоневрологический интернат, был проведен капитальный ремонт нескольких частей плотины.

Работы начались в 2015 году. Стоимость составила 5,25 миллионов рублей. Использовались бюджеты всех уровней – федеральный, областной и местный.

Фото omvesti.ru


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