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Новости / Общество

В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"

Вчера, 15:24 | Просмотров: 142 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове состоялся первый этап межрегионального экологического фестиваля "Альтернативная реальность". Он открыл год экологии и собрал на своих площадках представителей власти, бизнеса, а также активных людей, которым не безразличны вопросы экологии.

Основная цель фестиваля - вдохновить горожан на более экологичный образ жизни и бережное отношение к природным ресурсам. Организаторы уверены, объединяя людей и поднимая острые вопросы, можно изменить экологическую обстановку. И на фестивале все желающие могли узнать, как правильно сортировать мусор. Это совсем не трудно, главное, начать с себя.

В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ОРГАНИЗАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ":
«Мы пригласили сюда очень много специалистов, именно экологичного образа жизни. Они проводят мастер-классы, воркшопы и призывают людей меньше потреблять, сортировать мусор, закрывать воду, когда чистишь зубы, т.е. экологические привычки».

На ярмарке эко-товаров каждый мог найти для себя что-то новое и интересное. Елена Метелева из обычной шамотной глины делает посуду и учит этому всех желающих. Такая посуда при должном обращении прослужит долго, а если и разбилась, то черепки не нанесут вреда окружающей среде.

В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"ЕЛЕНА МЕТЕЛЕВА:
«Долго ли служит такая посуда? Если о бетон не бить, долго. Черепок он же вечен, все растворяется, а цивилизации переживает черепок».

Все желающие смогли узнать, как правильно и без особых усилий озеленить двор, как привить эко-привычки себе и детям, научились делать игрушки из остатков картона и разрисовывать эко-сумку. Кроме того, на протяжении всего фестиваля работал фримаркет - бесплатная ярмарка.

В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"РУСЛАН ДЖАБУЛА:
«У всех людей дома лежат какие-то вещи, почему бы их сюда не принести, может другим людям они больше понадобятся, чем им».

Наибольшим спросом у гостей пользовались книги и музыка на компакт дисках.


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