В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"
Вчера, 15:24 | Просмотров: 142 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Основная цель фестиваля - вдохновить горожан на более экологичный образ жизни и бережное отношение к природным ресурсам. Организаторы уверены, объединяя людей и поднимая острые вопросы, можно изменить экологическую обстановку. И на фестивале все желающие могли узнать, как правильно сортировать мусор. Это совсем не трудно, главное, начать с себя.
АНАСТАСИЯ СКУРИХИНА, ОРГАНИЗАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ":
«Мы пригласили сюда очень много специалистов, именно экологичного образа жизни. Они проводят мастер-классы, воркшопы и призывают людей меньше потреблять, сортировать мусор, закрывать воду, когда чистишь зубы, т.е. экологические привычки».
На ярмарке эко-товаров каждый мог найти для себя что-то новое и интересное. Елена Метелева из обычной шамотной глины делает посуду и учит этому всех желающих. Такая посуда при должном обращении прослужит долго, а если и разбилась, то черепки не нанесут вреда окружающей среде.
ЕЛЕНА МЕТЕЛЕВА:
«Долго ли служит такая посуда? Если о бетон не бить, долго. Черепок он же вечен, все растворяется, а цивилизации переживает черепок».
Все желающие смогли узнать, как правильно и без особых усилий озеленить двор, как привить эко-привычки себе и детям, научились делать игрушки из остатков картона и разрисовывать эко-сумку. Кроме того, на протяжении всего фестиваля работал фримаркет - бесплатная ярмарка.
РУСЛАН ДЖАБУЛА:
«У всех людей дома лежат какие-то вещи, почему бы их сюда не принести, может другим людям они больше понадобятся, чем им».
Наибольшим спросом у гостей пользовались книги и музыка на компакт дисках.
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