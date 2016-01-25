В Кирове состоялся экологический фестиваль "Альтернативная реальность"

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В Кирове состоялся первый этап межрегионального экологического фестиваля "Альтернативная реальность". Он открыл год экологии и собрал на своих площадках представителей власти, бизнеса, а также активных людей, которым не безразличны вопросы экологии.Основная цель фестиваля - вдохновить горожан на более экологичный образ жизни и бережное отношение к природным ресурсам. Организаторы уверены, объединяя людей и поднимая острые вопросы, можно изменить экологическую обстановку. И на фестивале все желающие могли узнать, как правильно сортировать мусор. Это совсем не трудно, главное, начать с себя.На ярмарке эко-товаров каждый мог найти для себя что-то новое и интересное. Елена Метелева из обычной шамотной глины делает посуду и учит этому всех желающих. Такая посуда при должном обращении прослужит долго, а если и разбилась, то черепки не нанесут вреда окружающей среде.Все желающие смогли узнать, как правильно и без особых усилий озеленить двор, как привить эко-привычки себе и детям, научились делать игрушки из остатков картона и разрисовывать эко-сумку. Кроме того, на протяжении всего фестиваля работал фримаркет - бесплатная ярмарка.Наибольшим спросом у гостей пользовались книги и музыка на компакт дисках.