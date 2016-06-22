ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

24 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.2168
EURO: 63.6225
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове состоялось собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества

Вчера, 15:26 | Просмотров: 155 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове состоялось собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Историки, общественные деятели, чиновники, члены ветеранских организаций осенью 14-го года выступили учредителями регионального отделения. Само же военно-историческое общество возглавляет Владимир Мединский. На пост руководителя регионального отделения министром культуры России была предложена кандидатура Игоря Васильева. Собравшиеся единогласно утвердили главу региона на эту должность и выбрали руководящий состав отделения.

В Кирове состоялось собрание регионального отделения Российского военно-исторического обществаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РВИО:
«Основными задачами военно-исторического общества является противодействие попыткам искажения истории, военно-патриотическое воспитание молодежи. Я считаю, что кировское отделение успешно справляется с поставленными задачами».

Ушедший год получился крайне продуктивным в плане укрепления связи времен и поколений. Открылся памятник "Сестра милосердия", посвященный героизму женщин, лечивших солдат Первой мировой войны. В бронзе увековечена и память тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Скульптура послужит началом создания в городе сквера трудовой славы. К памятным событиям отнесено открытие года кино в Кирове и показ 22 июня фильма "А зори здесь тихие" для инвалидов по зрению и слуху. Широко велась и просветительская работа по военной тематике.

В Кирове состоялось собрание регионального отделения Российского военно-исторического обществаВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В рамках единого урока мужества в феврале во все образовательные организации были направлены материалы, посвященные 1-й маневренной воздушно-десантной бригаде, сформированной в конце 41-го года в Зуевке в основном из наших земляков».

Издание сборников "Демянский рейд", "Крымская война и Вятка" наглядно подтвердили, что отделением проделана большая работа в реализации различных проектов. Поддержка оказана и поисковым отрядам, принимавшим участие во Всероссийской вахте памяти. А ребята из вятскополянского военно-патриотического центра «Эдельвейс» смогли побывать в «Артеке» на Всероссийской детской военно-исторической ассамблее. Людской интерес в городах Приволжья вызывает мультимедийный проект-выставка «Жизнь». В этом году его увидят жители Казани и Нижнего Новгорода.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот такие масштабные задачи нужно решать под руководством главы региона. Тем более, что в преддверии 100-летия Октябрьской революции работа нашего отделения будет важна. Потому что, нужно дать правильную оценку тем событиям».

Кроме этого, будет продолжена работа по поиску документов о судьбе воинских соединений, сформированных на территории области в годы войны. Известно, что 77 кировчан – Героев Советского Союза захоронены на территории иностранных государств. Письма об установке памятных знаков уже направлены в Польшу, Венгрию, Латвию и ряд других стран.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

16:44 24.01.2017


300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

15:58 24.01.2017


Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

15:46 24.01.2017


В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

Вынесен приговор осужденной, ударившей сотрудницу колонии

15:29 24.01.2017


Вынесен приговор осужденной, ударившей сотрудницу колонии

Сумка без присмотра - соблазн для вора

15:21 24.01.2017


Сумка без присмотра - соблазн для вора

В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

15:12 24.01.2017


В Кирово-Чепецке грабитель-сладкоежка похитил шоколад

В Кирове двое молодых людей украли куртку из магазина

15:18 23.01.2017


В Кирове двое молодых людей украли куртку из магазина

Все новости

Вести. Кировская область

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфе

17:44 24.01.2017


Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфе

В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

15:14 24.01.2017


В Кировской области стартовали Малые Дельфийские игры

Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

11:57 24.01.2017


Хоккейная площадка в пожарной части номер 10 Нововятского района

Олимпиада школьников по астрономии

11:55 24.01.2017


Олимпиада школьников по астрономии

В Кировской области продолжается Месяц здорового питания

11:53 24.01.2017


В Кировской области продолжается Месяц здорового питания

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове состоялся благотворительный киносеанс для кировчан с ограниченными возможностями

22.06.2016


В Кирове состоялся благотворительный киносеанс для кировчан с ограниченными возможностями

"Единая Россия" предложила кандидатуру Владимира Быкова на пост председателя Законодательного Собрания Кировской области.

26.09.2016


"Единая Россия" предложила кандидатуру Владимира Быкова на пост председателя Законодательного Собрания…

В Кирове установят памятник «Сестра милосердия»

22.06.2016


В Кирове установят памятник «Сестра милосердия»

В Кирове появится памятник "Сестра милосердия", посвященный воинам Первой мировой войны

27.06.2016


В Кирове появится памятник "Сестра милосердия", посвященный воинам Первой мировой войны

В Кирове появилась Аллея Славы Героев Советского Союза

09.10.2015


В Кирове появилась Аллея Славы Героев Советского Союза

Заседание военно-патриотического клуба

23.01.2009


Заседание военно-патриотического клуба

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх