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В Кирове состоялось собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества.Историки, общественные деятели, чиновники, члены ветеранских организаций осенью 14-го года выступили учредителями регионального отделения. Само же военно-историческое общество возглавляет Владимир Мединский. На пост руководителя регионального отделения министром культуры России была предложена кандидатура Игоря Васильева. Собравшиеся единогласно утвердили главу региона на эту должность и выбрали руководящий состав отделения.Ушедший год получился крайне продуктивным в плане укрепления связи времен и поколений. Открылся памятник "Сестра милосердия", посвященный героизму женщин, лечивших солдат Первой мировой войны. В бронзе увековечена и память тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Скульптура послужит началом создания в городе сквера трудовой славы. К памятным событиям отнесено открытие года кино в Кирове и показ 22 июня фильма "А зори здесь тихие" для инвалидов по зрению и слуху. Широко велась и просветительская работа по военной тематике.Издание сборников "Демянский рейд", "Крымская война и Вятка" наглядно подтвердили, что отделением проделана большая работа в реализации различных проектов. Поддержка оказана и поисковым отрядам, принимавшим участие во Всероссийской вахте памяти. А ребята из вятскополянского военно-патриотического центра «Эдельвейс» смогли побывать в «Артеке» на Всероссийской детской военно-исторической ассамблее. Людской интерес в городах Приволжья вызывает мультимедийный проект-выставка «Жизнь». В этом году его увидят жители Казани и Нижнего Новгорода.Кроме этого, будет продолжена работа по поиску документов о судьбе воинских соединений, сформированных на территории области в годы войны. Известно, что 77 кировчан – Героев Советского Союза захоронены на территории иностранных государств. Письма об установке памятных знаков уже направлены в Польшу, Венгрию, Латвию и ряд других стран.