Отлов бродячих собак

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Неприступные стены забора и заметенная снегом площадка. Такую картину увидели представители администрации города Кирова и журналисты, которые отправились на широко анонсированный в СМИ осмотр территории для содержания отловленных бродячих собак.Эти фотографии взбудоражили общественность два года назад. Зоозащитники выложили их в сеть, чтобы показать в каких условиях содержатся животные, отловленные Кинологической ассоциацией служебного собаководства. Ею руководил Алексей Свиридов. Вот он в сентябре 2016 рассказывает нашему корреспонденту, как нужно правильно содержать бездомных собак.А вот свидетельства волонтеров и простых кировчан нашему же телеканалу о том, как в то время выглядела забота о четвероногих подопечных.После того, как ситуация приобрела большой общественный резонанс, муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут, но имя Алексея Свиридова в этом году вспомнили вновь.В понедельник подрядчик "Север-Сити" - должен был показать условия, в которых планировалось содержать отловленных бродячих собак. Однако, прибывшие в указанное место сотрудники администрации, журналисты и волонтеры не увидели ни подрядчика, ни самих условий. Дорогу представительной делегации преградил высокий забор с закрытой наглухо дверью, ограждающий территорию областного клуба служебного собаководства.К слову, руководство областного клуба служебного собаководства, по словам волонтеров, было вообще не в курсе ситуации.На то, чтобы показать, где же все-таки будут содержать отловленных собак, у "Север-сити" есть неделя. В противном случае администрация города займется поиском нового подрядчика.