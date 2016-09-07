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Новости / Общество

Отлов бродячих собак

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Неприступные стены забора и заметенная снегом площадка. Такую картину увидели представители администрации города Кирова и журналисты, которые отправились на широко анонсированный в СМИ осмотр территории для содержания отловленных бродячих собак.

Эти фотографии взбудоражили общественность два года назад. Зоозащитники выложили их в сеть, чтобы показать в каких условиях содержатся животные, отловленные Кинологической ассоциацией служебного собаководства. Ею руководил Алексей Свиридов. Вот он в сентябре 2016 рассказывает нашему корреспонденту, как нужно правильно содержать бездомных собак.

Отлов бродячих собакАЛЕКСЕЙ СВИРИДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА:
«Данные животные транспортируются в государственную ветеринарную станцию для проведения ветеринарного осмотра и получения заключения о данном мероприятии, для заполнения карточки, плюс обязательно с этого года биркования собак, которые отлавливаются».

А вот свидетельства волонтеров и простых кировчан нашему же телеканалу о том, как в то время выглядела забота о четвероногих подопечных.

Отлов бродячих собакОКСАНА МУХАМЕТЗЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЗАБОТА":
«Собаки практически по колено сидят в фекалиях, из еды - баланда, перевернутые миски. И вопреки нарушениям правил содержания животных, они сидят не по две собаки однополые в одном вольере, а животных в вольере намного больше».

Отлов бродячих собакНИНА КАЛЕТИНА, ЗООЗАЩИТНИЦА:
«Я столкнулась с эти вопросом в 2013 году, когда собаку Рекса забирали с Вологодской. Свиридов ее отловил и 4 месяца у себя держал. В итоге с представителями природоохранной прокуратуры, представителями завода "Авитек" нам собаку эту удалось забрать».

После того, как ситуация приобрела большой общественный резонанс, муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут, но имя Алексея Свиридова в этом году вспомнили вновь.

Отлов бродячих собакАНАСТАСИЯ САДАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ "ДАРИ ДОБРО":
«Когда ООО "Север-Сити" выиграло контракт, Свиридов позвонил многим волонтерам, написал в социальных сетях о том, что будет заниматься в этом году отловом безнадзорных собак».
 
В понедельник подрядчик "Север-Сити" - должен был показать условия, в которых планировалось содержать отловленных бродячих собак. Однако, прибывшие в указанное место сотрудники администрации, журналисты и волонтеры не увидели ни подрядчика, ни самих условий. Дорогу представительной делегации преградил высокий забор с закрытой наглухо дверью, ограждающий территорию областного клуба служебного собаководства.

Отлов бродячих собакВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас, когда позвонили данному предпринимателю... в общем, он опять уклоняется. Единственное, что мы сейчас можем сделать, инициировать расторжение контракта».

К слову, руководство областного клуба служебного собаководства, по словам волонтеров, было вообще не в курсе ситуации.

АНАСТАСИЯ САДАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ "ДАРИ ДОБРО":
«На этих выходных я встречалась с Рыбкиным Юрием Николаевичем, в ведомстве которого находится эта территория, оказалось, что человек был вообще не в курсе о том, что здесь собираются делать содержание безнадзорных животных».

На то, чтобы показать, где же все-таки будут содержать отловленных собак, у "Север-сити" есть неделя. В противном случае администрация города займется поиском нового подрядчика.


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