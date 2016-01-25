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В Кировской области продолжается Месяц здорового питания. В медучреждениях региона проходят различные семинары и консультации, посвященные этой теме. Наши корреспонденты выяснили, сложно ли это - питаться правильно и сбалансированно?Это не начало кулинарного шоу. Просто нутрициолог, фитнес-тренер Анастасия Новоселова делится рецептом приготовления вафель по системе правильного питания. Это лучшая альтернатива каше. Особенно, для детей. Здоровым питанием Анастасия увлекается больше пяти лет. А вначале потратила немало времени, чтобы разобраться, что такое сбалансированное питание и научиться правильно выстраивать свой рацион. Зато результат не заставил себя ждать.Теперь Анастасия помогает уже другим научиться питаться правильно. В фитнес-студии каждый месяц стартует Марафон стройности. За месяц девушкам под руководством тренеров удается достичь высоких результатов.Самое сложное, как говорят тренеры по йоге, взять коврик и начать заниматься. В здоровом питании тоже самое, главное - начать. Хотя многие считают, что правильно питаться - сложно. На самом деле есть всего три основных постулата. Первое - это разнообразие. Второе - сбалансированность. И третье - регулярность. А уж здоровые продукты доступны каждому.Вершина пирамиды - любимые многими, но калорийные сладости. Поэтому их полагается немного, а еще лучше заменить сухофруктами. Солью и сахаром специалисты советуют не злоупотреблять. Исключить из рациона готовые мясные продукты. И пить больше воды. По всем принципам рационального питания можно также проконсультироваться в кабинетах медицинской профилактики. И в "Центрах здоровья".