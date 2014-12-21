Изменения в социальной сфере региона
Вчера, 10:34 | Просмотров: 195 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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На данный момент очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет нет. Благодаря программе модернизации региональной системы дошкольного образования. Но проблема остается актуальной, особенно в областном центре.
ОЛЬГА РЫСЕВА, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поскольку программа по модернизации закончена, мы пытаемся, в том числе поддержать частные детские сады, которые на протяжении последних 3 лет предоставляются субсидии из областного бюджета, в том числе развиваем альтернативные формы получения дошкольного образования - частные, консультационные услуги».
В прошлом году были открыты новые детские сады в Уржуме и Стулово. В обозримом будущем подобных строек пока не намечается. Лучше ситуация со строительством школ. В 2017 году должна принять первых учеников школа в микрорайоне Зиновы. Также продолжается строительство школы в Зуевке и капремонт нескольких учреждений образования в других районах. Решается вопрос и с выделением средств на строительство еще трех школ. Есть динамика и в сфере здравоохранения. Ожидается модернизация поликлиник и активное внедрение современных информационных технологий.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловное требование для всех медицинских организаций - до 1 апреля установить электронные регистратуры и системы электронного доступа. У нас в приоритете среди всех учреждений здравоохранения - поликлиники и детские поликлиники в первую очередь».
В Кирове продолжается формирование единой государственной службы скорой помощи. Недавно заступили на дежурство 18 новых газелей, полностью укомплектованных всем необходимым. Есть хорошие новости и для любителей спорта. До конца 2018 года планируется завершить строительство легкоатлетического манежа в Вересниках.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предполагается, что объект передадут в собственность Кировской области. Появится площадка для развития базовых видов спорта, легкой атлетики. Там будет оборудована беговая дорожка, секторы для прыжков, отработки других видов легкой атлетики. Душевые кабины, тренерские, раздевалки - все будет сделано по последнему слову техники».
Объект будут строить с использованием средств инвестора. Бюджетные средства направили на несколько крупных проектов спортивной инфраструктуры в районах области. Например, легкоатлетический манеж в Яранске. Он недавно открылся. Его ремонт длился два года и обошелся казне в 55 миллионов рублей.
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