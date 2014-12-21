Изменения в социальной сфере региона

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Все бюджетные средства, направленные на выплаты мер социальной поддержки, будут распределяться по принципу адресности и нуждаемости. Об этом, а также о том, какие важные изменения ожидаются в социальной сфере региона в этом году, шла речь в областном правительстве. Особое внимание было уделено сферам образования и здравоохранения.На данный момент очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет нет. Благодаря программе модернизации региональной системы дошкольного образования. Но проблема остается актуальной, особенно в областном центре.В прошлом году были открыты новые детские сады в Уржуме и Стулово. В обозримом будущем подобных строек пока не намечается. Лучше ситуация со строительством школ. В 2017 году должна принять первых учеников школа в микрорайоне Зиновы. Также продолжается строительство школы в Зуевке и капремонт нескольких учреждений образования в других районах. Решается вопрос и с выделением средств на строительство еще трех школ. Есть динамика и в сфере здравоохранения. Ожидается модернизация поликлиник и активное внедрение современных информационных технологий.В Кирове продолжается формирование единой государственной службы скорой помощи. Недавно заступили на дежурство 18 новых газелей, полностью укомплектованных всем необходимым. Есть хорошие новости и для любителей спорта. До конца 2018 года планируется завершить строительство легкоатлетического манежа в Вересниках.Объект будут строить с использованием средств инвестора. Бюджетные средства направили на несколько крупных проектов спортивной инфраструктуры в районах области. Например, легкоатлетический манеж в Яранске. Он недавно открылся. Его ремонт длился два года и обошелся казне в 55 миллионов рублей.