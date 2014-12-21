ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня четверг

26 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.1489
EURO: 63.4254
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Изменения в социальной сфере региона

Вчера, 10:34 | Просмотров: 195 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Все бюджетные средства, направленные на выплаты мер социальной поддержки, будут распределяться по принципу адресности и нуждаемости. Об этом, а также о том, какие важные изменения ожидаются в социальной сфере региона в этом году, шла речь в областном правительстве. Особое внимание было уделено сферам образования и здравоохранения.

На данный момент очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет нет. Благодаря программе модернизации региональной системы дошкольного образования. Но проблема остается актуальной, особенно в областном центре.

Изменения в социальной сфере регионаОЛЬГА РЫСЕВА, И.О. МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Поскольку программа по модернизации закончена, мы пытаемся, в том числе поддержать частные детские сады, которые на протяжении последних 3 лет предоставляются субсидии из областного бюджета, в том числе развиваем альтернативные формы получения дошкольного образования - частные, консультационные услуги».

В прошлом году были открыты новые детские сады в Уржуме и Стулово. В обозримом будущем подобных строек пока не намечается. Лучше ситуация со строительством школ. В 2017 году должна принять первых учеников школа в микрорайоне Зиновы. Также продолжается строительство школы в Зуевке и капремонт нескольких учреждений образования в других районах. Решается вопрос и с выделением средств на строительство еще трех школ. Есть динамика и в сфере здравоохранения. Ожидается модернизация поликлиник и активное внедрение современных информационных технологий.

Изменения в социальной сфере регионаДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловное требование для всех медицинских организаций - до 1 апреля установить электронные регистратуры и системы электронного доступа. У нас в приоритете среди всех учреждений здравоохранения - поликлиники и детские поликлиники в первую очередь».

В Кирове продолжается формирование единой государственной службы скорой помощи. Недавно заступили на дежурство 18 новых газелей, полностью укомплектованных всем необходимым. Есть хорошие новости и для любителей спорта. До конца 2018 года планируется завершить строительство легкоатлетического манежа в Вересниках.

Изменения в социальной сфере регионаГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предполагается, что объект передадут в собственность Кировской области. Появится площадка для развития базовых видов спорта, легкой атлетики. Там будет оборудована беговая дорожка, секторы для прыжков, отработки других видов легкой атлетики. Душевые кабины, тренерские, раздевалки - все будет сделано по последнему слову техники».

Объект будут строить с использованием средств инвестора. Бюджетные средства направили на несколько крупных проектов спортивной инфраструктуры в районах области. Например, легкоатлетический манеж в Яранске. Он недавно открылся. Его ремонт длился два года и обошелся казне в 55 миллионов рублей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Кирове снесут гараж под ЛЭП

17:11 25.01.2017


В Кирове снесут гараж под ЛЭП

Принудительное выселение из квартиры

15:35 25.01.2017


Принудительное выселение из квартиры

В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику

15:28 25.01.2017


В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику

На Вятку вернулись морозы

15:15 25.01.2017


На Вятку вернулись морозы

300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

16:44 24.01.2017


300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

15:58 24.01.2017


Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

15:46 24.01.2017


В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове отметили День студента

10:38 26.01.2017


В Кирове отметили День студента

Межрегиональный форум филологов в Кирове

10:36 26.01.2017


Межрегиональный форум филологов в Кирове

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы

10:34 26.01.2017


Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы

Общественники проверили крыши

18:03 25.01.2017


Общественники проверили крыши

ГФИ в Рудничном

15:42 25.01.2017


ГФИ в Рудничном

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

До 2016 года в Кировской области введут 5656 дополнительных мест в детских садах.

21.12.2014


До 2016 года в Кировской области введут 5656 дополнительных мест в детских садах.

Детские сады

24.09.2012


Детские сады

Государственные поликлиники и больницы предлагают сдавать в аренду частным компаниям.

08.12.2014


Государственные поликлиники и больницы предлагают сдавать в аренду частным компаниям.

Новые детские сады

24.03.2010


Новые детские сады

Модернизация образования

17.07.2015


Модернизация образования

Модернизация дошкольного образования

09.12.2015


Модернизация дошкольного образования

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх