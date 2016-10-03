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Новости / Общество

Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по дорогам

Вчера, 10:35 | Просмотров: 173 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Основными причинами ДТП на дорогах Кирова является ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по обследованию некоторых участков дорог.

- Покрытие дорожной сети должно быть чистым, без посторонних предметов.

Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции проводится обследование дорог Кирова по вопросу выявления недостатков содержания улично-дорожной сети. Сегодня на улице Чистопруднинская, что в микрорайоне Чистые пруды обнаружен рыхлый уплотненный снег на проезжей части, сугробы с краю от проезжей части, что приводит к заужению дороги. Еще на остановке общественного транспорта тоже видим снежные валы. Уже за текущий зимний период составлено 53 административных материала, выдано более 70 предписаний за невыполнение работ в установленный срок. Кстати, максимальное время ликвидации снега и наледи на дороге - 6 часов.

Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по дорогамЮРИЙ МАЛКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность. Должностных лиц - от 2-3 тысяч рублей, юридических - 300 тысяч рублей».

На протяжении этой недели к работе Госавтоинспекции в этом направлении присоединилась Прокуратура. Ранее ими был сделан анализ состояния улично-дорожной сети на уровень безопасности. Оказалось, что сопутствующими причинами ДТП на дорогах Кирова является ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. В настоящее время территорию города обслуживают семь юридических лиц и один индивидуальный предприниматель.

Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по дорогамДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Г. КИРОВА:
«Работа данных юридических лиц будет проверена. Основное внимание будет уделено работе органов местного самоуправления. Муниципалитету предоставлены полномочия по проверке муниципального контроля за состоянием улично-дорожной сети на территории Кирова».

Проконтролируют и расход денежных средств. По информации администрации Кирова, в 2017 году выделено более 240 миллионов рублей на зимнее содержание улично-дорожной сети.


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