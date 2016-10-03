Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по дорогам

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Основными причинами ДТП на дорогах Кирова является ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. Госавтоинспекция и Прокуратура города провели рейд по обследованию некоторых участков дорог.Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции проводится обследование дорог Кирова по вопросу выявления недостатков содержания улично-дорожной сети. Сегодня на улице Чистопруднинская, что в микрорайоне Чистые пруды обнаружен рыхлый уплотненный снег на проезжей части, сугробы с краю от проезжей части, что приводит к заужению дороги. Еще на остановке общественного транспорта тоже видим снежные валы. Уже за текущий зимний период составлено 53 административных материала, выдано более 70 предписаний за невыполнение работ в установленный срок. Кстати, максимальное время ликвидации снега и наледи на дороге - 6 часов.На протяжении этой недели к работе Госавтоинспекции в этом направлении присоединилась Прокуратура. Ранее ими был сделан анализ состояния улично-дорожной сети на уровень безопасности. Оказалось, что сопутствующими причинами ДТП на дорогах Кирова является ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. В настоящее время территорию города обслуживают семь юридических лиц и один индивидуальный предприниматель.Проконтролируют и расход денежных средств. По информации администрации Кирова, в 2017 году выделено более 240 миллионов рублей на зимнее содержание улично-дорожной сети.