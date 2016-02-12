ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня четверг

26 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.1489
EURO: 63.4254
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Областное заксобрание осваивает новые формы работы

Вчера, 10:37 | Просмотров: 157 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Областное заксобрание осваивает новые формы работы. Накануне на межсессионном семинаре парламентарии обсуждали проблемы развития телефонной связи, интернета, а также способы смягчения роста тарифов на услуги общественного транспорта.
 
 
В региональном парламенте нового созыва много новичков, и форма обсуждения острых социальных вопросов рассчитана, в первую очередь, на них. Вопросы работы контрольно-счетной палаты, молодежного парламента сегодня обсуждались одновременно с другими важными общественно-политическими темами. Требования к регламенту на семинаре не такие строгие, как на пленарных заседаниях ОЗС, рассматриваемым вопросам уделяется больше времени.

Областное заксобрание осваивает новые формы работыВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Многие говорят: нас не приглашают, с нами не советуются. Вот эти семинары и проводятся как раз для того, чтобы сложные вопросы обсудить перед заседаниями ОЗС. Кроме того, здесь можно обсуждать другие важные вопросы. Например, вопросы про транспорт и связь будут обсуждаться сегодня».
 
Действительно связь, а точнее ее отсутствие настоящая беда примерно для 1% жителей Кировской области. Есть населенные пункты, где нет ни проводного телефона, ни сотовой связи. Например, поселок Верхняя Волманга Опаринского района, с населением около 400 человек. Никакой связи кроме радиорелейной станции "Малютка" здесь нет, а она работает только в хорошую погоду и соединяет только с райцентром, т.е. с Опарино. Позвонить в Киров отсюда нельзя. Похожая ситуация сложилась примерно в 270 населенных пунктах Кировской области, решить ситуацию хотя бы в тех деревнях и селах, где население превышает 500 человек - возможно. Соответствующие соглашения планируется заключить с операторами "большой четверки".

Областное заксобрание осваивает новые формы работыАЛЕКСАНДР ЗОРИН, И.О. МИНИСТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Определить вместе с ними конкретный перечень населенных пунктов, в которые придет связь. И обязательно включить эти населенные пункты в инвестпрограммы».
 
 
Другая острая проблема, которую обсуждали депутаты - убыточность некоторых междугородних маршрутов общественного транспорта, и рост тарифов на перевозку людей. В силу социальной значимости этих вопросов, Правительство выступает за сохранение субсидирования пассажирских перевозок.

Областное заксобрание осваивает новые формы работыЮЛИЯ ПОПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерством транспорта предложили при внесении очередных поправок к бюджету учесть необходимость дополнительных расходов на господдержку предприятий автомобильного транспорта».

Добавим, что межсессионные семинары ОЗС позволяют подробно и детально обсудить все предлагаемые темы и отличаются от обычного пленарного заседания только тем, что вопросы не ставятся на голосование. Предварительное изучение проблемы помогает ускорить работу на будущих заседаниях заксобрания. Сессии проходят динамично, без демагогии и затягивания времени, а нужные для жителей Кировской области решения принимаются оперативно.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Кирове снесут гараж под ЛЭП

17:11 25.01.2017


В Кирове снесут гараж под ЛЭП

Принудительное выселение из квартиры

15:35 25.01.2017


Принудительное выселение из квартиры

В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику

15:28 25.01.2017


В Кирове три покупательницы украли из магазина косметику

На Вятку вернулись морозы

15:15 25.01.2017


На Вятку вернулись морозы

300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

16:44 24.01.2017


300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

15:58 24.01.2017


Инцидент с падением ребенка в люк заинтересовал следователей

В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

15:46 24.01.2017


В отношении главы Юрьи возбуждено уголовное дело

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове отметили День студента

10:38 26.01.2017


В Кирове отметили День студента

Межрегиональный форум филологов в Кирове

10:36 26.01.2017


Межрегиональный форум филологов в Кирове

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы

10:34 26.01.2017


Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы

Общественники проверили крыши

18:03 25.01.2017


Общественники проверили крыши

ГФИ в Рудничном

15:42 25.01.2017


ГФИ в Рудничном

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

16 февраля состоится прямая линия по проблемам общественного транспорта.

12.02.2016


16 февраля состоится прямая линия по проблемам общественного транспорта.

Никита Белых о развитии мобильной связи

19.05.2014


Никита Белых о развитии мобильной связи

Верхняя Волманга

08.04.2013


Верхняя Волманга

Онлайн-контроль за работой дорожных служб

29.11.2016


Онлайн-контроль за работой дорожных служб

В центре Кирова ограничено движение всех видов транспорта.

12.06.2016


В центре Кирова ограничено движение всех видов транспорта.

Итоги регистрации кандидатов в Госдуму и областное Заксобрание

15.08.2016


Итоги регистрации кандидатов в Госдуму и областное Заксобрание

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх