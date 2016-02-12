Областное заксобрание осваивает новые формы работы
Вчера, 10:37 | Просмотров: 157 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Многие говорят: нас не приглашают, с нами не советуются. Вот эти семинары и проводятся как раз для того, чтобы сложные вопросы обсудить перед заседаниями ОЗС. Кроме того, здесь можно обсуждать другие важные вопросы. Например, вопросы про транспорт и связь будут обсуждаться сегодня».
Действительно связь, а точнее ее отсутствие настоящая беда примерно для 1% жителей Кировской области. Есть населенные пункты, где нет ни проводного телефона, ни сотовой связи. Например, поселок Верхняя Волманга Опаринского района, с населением около 400 человек. Никакой связи кроме радиорелейной станции "Малютка" здесь нет, а она работает только в хорошую погоду и соединяет только с райцентром, т.е. с Опарино. Позвонить в Киров отсюда нельзя. Похожая ситуация сложилась примерно в 270 населенных пунктах Кировской области, решить ситуацию хотя бы в тех деревнях и селах, где население превышает 500 человек - возможно. Соответствующие соглашения планируется заключить с операторами "большой четверки".
АЛЕКСАНДР ЗОРИН, И.О. МИНИСТРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Определить вместе с ними конкретный перечень населенных пунктов, в которые придет связь. И обязательно включить эти населенные пункты в инвестпрограммы».
ЮЛИЯ ПОПОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Министерством транспорта предложили при внесении очередных поправок к бюджету учесть необходимость дополнительных расходов на господдержку предприятий автомобильного транспорта».
Добавим, что межсессионные семинары ОЗС позволяют подробно и детально обсудить все предлагаемые темы и отличаются от обычного пленарного заседания только тем, что вопросы не ставятся на голосование. Предварительное изучение проблемы помогает ускорить работу на будущих заседаниях заксобрания. Сессии проходят динамично, без демагогии и затягивания времени, а нужные для жителей Кировской области решения принимаются оперативно.
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