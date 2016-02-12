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«Определить вместе с ними конкретный перечень населенных пунктов, в которые придет связь. И обязательно включить эти населенные пункты в инвестпрограммы».

Областное заксобрание осваивает новые формы работы. Накануне на межсессионном семинаре парламентарии обсуждали проблемы развития телефонной связи, интернета, а также способы смягчения роста тарифов на услуги общественного транспорта.В региональном парламенте нового созыва много новичков, и форма обсуждения острых социальных вопросов рассчитана, в первую очередь, на них. Вопросы работы контрольно-счетной палаты, молодежного парламента сегодня обсуждались одновременно с другими важными общественно-политическими темами. Требования к регламенту на семинаре не такие строгие, как на пленарных заседаниях ОЗС, рассматриваемым вопросам уделяется больше времени.Действительно связь, а точнее ее отсутствие настоящая беда примерно для 1% жителей Кировской области. Есть населенные пункты, где нет ни проводного телефона, ни сотовой связи. Например, поселок Верхняя Волманга Опаринского района, с населением около 400 человек. Никакой связи кроме радиорелейной станции "Малютка" здесь нет, а она работает только в хорошую погоду и соединяет только с райцентром, т.е. с Опарино. Позвонить в Киров отсюда нельзя. Похожая ситуация сложилась примерно в 270 населенных пунктах Кировской области, решить ситуацию хотя бы в тех деревнях и селах, где население превышает 500 человек - возможно. Соответствующие соглашения планируется заключить с операторами "большой четверки".Другая острая проблема, которую обсуждали депутаты - убыточность некоторых междугородних маршрутов общественного транспорта, и рост тарифов на перевозку людей. В силу социальной значимости этих вопросов, Правительство выступает за сохранение субсидирования пассажирских перевозок.Добавим, что межсессионные семинары ОЗС позволяют подробно и детально обсудить все предлагаемые темы и отличаются от обычного пленарного заседания только тем, что вопросы не ставятся на голосование. Предварительное изучение проблемы помогает ускорить работу на будущих заседаниях заксобрания. Сессии проходят динамично, без демагогии и затягивания времени, а нужные для жителей Кировской области решения принимаются оперативно.