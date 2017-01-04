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ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

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Новости / Общество

На Вятку вернулись морозы

Вчера, 15:15 | Просмотров: 164 | Версия для печати
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По прогнозам синоптиков, низкая температура воздуха сохранится на территории Кировской области ещё несколько суток. Днём она достигнет -18...-25 градусов ниже нуля, ночью при прояснениях ожидается до -27°.

Сотрудники МЧС рекомендуют по возможности отказаться от длительных прогулок и дальних поездок на автомобиле. Если всё-таки необходимо выйти, стоит принять все меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения. Особое внимание уделите детям. И соблюдайте требования пожарной безопасности: не перегружайте электросеть и не перетапливайте печи. Будьте особо осторожны при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа.


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