Общественники проверили крыши

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Немало проблем для водителей и пешеходов создает и снег. Общественники провели рейд по Кирову вслед за областной властью и тоже обнаружили факты ненадлежащей уборки снега. С активистами встретился Михаил Конышев.Активисты "Гражданского патруля" отмечают, что в районе "Дружбы" существует масса проблем. Снег не вывозят, он сгребается на обочину, и снежные валы достигают внушительных размеров. Если эти снежные массы не увезти, то весной талая вода принесет новые проблемы. Для водителей снежные горы тоже доставляют неудобства. Ограниченный обзор при выезде со двора на улицу Пугачева может спровоцировать ДТП, тем более что в зимой резко остановить машину на скользкой дороге практически невозможно.Еще одна проблема - крыши, на которых можно наблюдать снег. Пока холодно, он будет лежать, но как только начнется потепление, снежные массы скатятся вниз. Напомним, что на улице Грибоедова уже падала снежная глыба на ребенка. Свои замечания активисты "Гражданского патруля" направили главе региона.К слову сказать, коммунальных проблем в городе предостаточно. Яркий пример - улица Урицкого, которая расчищается так, что на ней не могут разъехаться две машины. И как результат - ДТП и пробки на второстепенных улицах областного центра.