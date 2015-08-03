Общественники проверили крыши
Вчера, 18:03 | Просмотров: 126 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Активисты "Гражданского патруля" отмечают, что в районе "Дружбы" существует масса проблем. Снег не вывозят, он сгребается на обочину, и снежные валы достигают внушительных размеров. Если эти снежные массы не увезти, то весной талая вода принесет новые проблемы. Для водителей снежные горы тоже доставляют неудобства. Ограниченный обзор при выезде со двора на улицу Пугачева может спровоцировать ДТП, тем более что в зимой резко остановить машину на скользкой дороге практически невозможно.
ТАТЬЯНА ТЕМЕРЕШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ":
«Мы считаем, что район "Дружба" является районом, который не достаточно обеспечивается вниманием со стороны горадминистрации и те проблемы, с которыми жители сталкиваются, на них горадминистрация закрывает глаза. Хотя жильцы своевременно вносят плату за жилищные услуги, но они вынуждены жить в таких условиях».
Еще одна проблема - крыши, на которых можно наблюдать снег. Пока холодно, он будет лежать, но как только начнется потепление, снежные массы скатятся вниз. Напомним, что на улице Грибоедова уже падала снежная глыба на ребенка. Свои замечания активисты "Гражданского патруля" направили главе региона.
ТАТЬЯНА ТЕМЕРЕШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ":
«Мы написали жалобу господину Васильеву с целью привлечь его внимание к проблемам данного района. Кроме того, мы будем сопровождать все эти жалобы в прокуратуру, и будем продолжать работать над этой и многими другими проблемами».
К слову сказать, коммунальных проблем в городе предостаточно. Яркий пример - улица Урицкого, которая расчищается так, что на ней не могут разъехаться две машины. И как результат - ДТП и пробки на второстепенных улицах областного центра.
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