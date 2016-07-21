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Новости / Общество

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 81 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Жители районов Кировской области жалуются на медицинское обслуживание. На эту проблему отреагировали депутаты Законодательного собрания и провели выездной заседание в Богородский и Куменский районы.

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районыЛЕОНИД ФУКАЛОВ:
«Я инвалид третьей группы. С лекарствами задержка, надо ингалятор, а их нет».
 
 
Эту проблему взяли под личный контроль депутаты законодательного собрания Кировской области. Важно, что увеличение финансирования в области медицины в первую очередь должно отразиться на пациенте.

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районыАНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны обеспечить все медучреждения медикаментами. Для этого мы запустили под сегмент наши аптеки, чтобы по шаблонам были назначения, чтобы списание шло адресно. И экономия, но не в ущерб пациенту, составляет от 10-20%».
 
 
С целью улучшения доступности и качества медицинской помощи населению прошло выездное заседание комитета по социальным вопросам в Богородскую и Куменскую больницы, а также амбулаторию в Вожгалах. Задача членов заксобрания - выявить "болевые" точки районных больниц и найти пути их решения.

Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районыГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам важно понять, как дальше совместно работать. Если не хватает финансирования, бригад скорой помощи, то есть уже проблема. То есть Правительство должно внести предложение, депутаты рассмотреть, потом появляется нормативный акт или проект закона».
 
 
На основании нормативно-правового документа, который появится после заседания, в Куменской больнице должны сделать ремонт, информатизацию регистратуры и укрепить первичное звено. Пока финансирования на это нет, поэтому основная задача депутатов - решить данный вопрос.


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