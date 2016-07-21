Выездное заседание комитета по соцвопросам в Богородский и Куменский районы
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 81 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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ЛЕОНИД ФУКАЛОВ:
«Я инвалид третьей группы. С лекарствами задержка, надо ингалятор, а их нет».
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы должны обеспечить все медучреждения медикаментами. Для этого мы запустили под сегмент наши аптеки, чтобы по шаблонам были назначения, чтобы списание шло адресно. И экономия, но не в ущерб пациенту, составляет от 10-20%».
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам важно понять, как дальше совместно работать. Если не хватает финансирования, бригад скорой помощи, то есть уже проблема. То есть Правительство должно внести предложение, депутаты рассмотреть, потом появляется нормативный акт или проект закона».
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