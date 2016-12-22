День единых действий Российского движения школьников в Белой Холунице

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В Белой Холунице прошел очередной день единых действий Российского движения школьников.Песни, стихи, фотографии, рисунки и смонтированные фильмы – все это творческие способы увлечь школьников Кировской области серьезными науками. В школе имени Валерия Десяткова прошел день «учения с увлечением» в рамках всероссийской президентской программы популяризации науки.Темой сегодняшнего дня стала история различных отраслей наук и даже появления таких, казалось бы, привычных предметов как указка, парта или школьная доска.Но для того, чтобы доклады учеников не превратились в наскучившие всем уроки, преподаватели превратили общение во всевозможные квесты. Даже так не любимые учителями телефоны, сегодня не были под запретом.Однако и сами ученики проделали серьезную работу. Две недели они старательно собирали материал для выступлений. Как настоящие репортеры собирали фото отчеты с мероприятий и любимых уроков, рисовали стенгазеты и готовили исторические костюмы.К слову о вступлении. За полгода программа приобрела большую популярность среди учеников области. Сегодня на торжественной линейке ряды российского движения школьников пополнились почти на сто человек. В Белую Холуницу пригласили желающих из тех, школ, в которых день единых действий не проводился. Сама церемония знакома уже многим поколениям: старшие товарищи повязывают галстук новичкам и прикрепляют к груди значок. После этого - торжественная клятва.Идея единства и братства в новом цвете.