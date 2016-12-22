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День единых действий Российского движения школьников в Белой Холунице

Вчера, 17:57 | Просмотров: 187 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Белой Холунице прошел очередной день единых действий Российского движения школьников.

- Мы вместе, мы вместе, не забывайте, что мы друзья, мы друзья.

Песни, стихи, фотографии, рисунки и смонтированные фильмы – все это творческие способы увлечь школьников Кировской области серьезными науками. В школе имени Валерия Десяткова прошел день «учения с увлечением» в рамках всероссийской президентской программы популяризации науки.

День единых действий Российского движения школьников в Белой ХолуницеАННА СПИЦИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ:
«Началось это все еще в 2015 году, с указа президента. Ну а в области оно стало активно развиваться с сентября 2016 года. У нас выбраны пилотные школы, которые активно сейчас присоединяются ко всем мероприятиям, проводят на своей базе различные дела».
 
Темой сегодняшнего дня стала история различных отраслей наук и даже появления таких, казалось бы, привычных предметов как указка, парта или школьная доска.

День единых действий Российского движения школьников в Белой ХолуницеЮЛИЯ ЗАХВАТКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ ИМЕНИ В.И. ДЕСЯТКОВА:
«Сегодня у нас тема — эволюция образования. И у нас сегодня будут представлены мини-проекты от древности до современности. Все школы, авторские школы, школы трудового воспитания, школы древней Греции, Китая. Сегодня все увидим».

Но для того, чтобы доклады учеников не превратились в наскучившие всем уроки, преподаватели превратили общение во всевозможные квесты. Даже так не любимые учителями телефоны, сегодня не были под запретом.

День единых действий Российского движения школьников в Белой ХолуницеМИХАИЛ ВЕТЛУЖСКИЙ, ШКОЛА № 47 Г. КИРОВ:
«Сегодня мы участвовали в квестовом мероприятии, ходили по разным кабинетам, в каждом кабинете были представлены разные задания, где-то нужно было составить солнечную систему нашей….солнечную систему в общем, составить, в другом кабинете нужно было нарисовать картину, а в третьем кабинете нужно ответить на разные математические вопросы «.

Однако и сами ученики проделали серьезную работу. Две недели они старательно собирали материал для выступлений. Как настоящие репортеры собирали фото отчеты с мероприятий и любимых уроков, рисовали стенгазеты и готовили исторические костюмы.

День единых действий Российского движения школьников в Белой ХолуницеДИАНА НИКИФОРОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ ИМ. В.И. ДЕСЯТКОВА Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА:
«Ну, мы когда узнали, что у нас будет такая тема - учение с увлечением, мы поделили ее на разные маленькие темы и разделились на команды. Кто-то готовил квест, кто-то готовил саму линейку, вступление в РДШ».

К слову о вступлении. За полгода программа приобрела большую популярность среди учеников области. Сегодня на торжественной линейке ряды российского движения школьников пополнились почти на сто человек. В Белую Холуницу пригласили желающих из тех, школ, в которых день единых действий не проводился. Сама церемония знакома уже многим поколениям: старшие товарищи повязывают галстук новичкам и прикрепляют к груди значок. После этого - торжественная клятва.

- Клянемся, клянемся, клянемся.

Идея единства и братства в новом цвете.


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