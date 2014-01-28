В Кирове прошел Бал студентов

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Молодежь Кирова с размахом отметила Татьянин день. Девятый год подряд лучшие студенты региона переживают волнительный момент. Репетиции, подбор наряда у девушек и костюма у юношей, а также создание неповторимого образа. В Драмтеатре прошел студенческий бал."Народ, который поёт и пляшет, зла не думает". Это фразу любила повторять императрица Екатерина Вторая. В ее эпоху балы отличались особенным блеском и пышностью. В наши дни студенты стараются сохранить традиции торжественного мероприятия. Ими соблюдается строгий этикет. Введен и обязательный дресс-код, который, правда, из года в год меняется у молодежи.Каждый бал тематический. Нынче он был посвящен году экологии, объявленному в стране. Отсюда яркие и порой необычные наряды и образы. Руку к их созданию приложили свыше двухсот студентов. Отличники учебы, активисты, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов.Бал, помимо торжественности, это, прежде всего, танцы. Они должны следовать в строгой последовательности. И пока все участники готовились к выходу, им было представлено световое шоу. Звучала тихая и размеренная музыка, рисовались картины, отображающие природу. Украсило бальную прелюдия одно из самых знаменитых произведений Вивальди. "Времена года".Творение венецианского композитора легко в основу сценария бала. Танцевальные туры включали в себя летний танец-флешмоб, весеннюю кадриль, осенний вальс. А началось все с зимнего полонеза. Торжественного танца-шествие, которому каждая пара посвятила до 5 репетиций.Возрожденные бальные традиции в студенческом сообществе с каждым разом оставляют незабываемые впечатления у тех, кто впервые прикоснулся к истории. Тогда же рождается и желание вернуться в танец. Но для этого нужно одно условие. Это как можно плодотворнее и успешнее провести учебный год.