В Кирове прошел Бал студентов
Вчера, 17:59 | Просмотров: 324 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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"Народ, который поёт и пляшет, зла не думает". Это фразу любила повторять императрица Екатерина Вторая. В ее эпоху балы отличались особенным блеском и пышностью. В наши дни студенты стараются сохранить традиции торжественного мероприятия. Ими соблюдается строгий этикет. Введен и обязательный дресс-код, который, правда, из года в год меняется у молодежи.
АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Должен быть зеленый атрибут, либо же зеленый костюм. Это дресс-код, который установлен сегодня и ему нужно соответствовать».
Каждый бал тематический. Нынче он был посвящен году экологии, объявленному в стране. Отсюда яркие и порой необычные наряды и образы. Руку к их созданию приложили свыше двухсот студентов. Отличники учебы, активисты, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ:
«В абсолютно искренне хочу поздравить вас с праздником. Потому что, считаю, что студенческие годы самые лучшие годы в жизни. Когда ты молод, стремишься к знаниям, перед тобой открыты все дороги».
Бал, помимо торжественности, это, прежде всего, танцы. Они должны следовать в строгой последовательности. И пока все участники готовились к выходу, им было представлено световое шоу. Звучала тихая и размеренная музыка, рисовались картины, отображающие природу. Украсило бальную прелюдия одно из самых знаменитых произведений Вивальди. "Времена года".
РЕГИНА АБИБАРОВА, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«Мне очень нравиться. Я здесь уже не в первый раз. Каждый год радует интересная программа и разные виды искусства, которые нам здесь показывают».
Творение венецианского композитора легко в основу сценария бала. Танцевальные туры включали в себя летний танец-флешмоб, весеннюю кадриль, осенний вальс. А началось все с зимнего полонеза. Торжественного танца-шествие, которому каждая пара посвятила до 5 репетиций.
АНАСТАСИЯ ЗЫКОВА:
«Это очень степенный, серьезный танец. Потому что, он открывает все действие. Поэтому, ему мы отводили особое значение».
«Самое главное шагать ровно. Кавалер должен ровно спину держать. Девушка должна ручку ровно держать и шагать в ритм».
Возрожденные бальные традиции в студенческом сообществе с каждым разом оставляют незабываемые впечатления у тех, кто впервые прикоснулся к истории. Тогда же рождается и желание вернуться в танец. Но для этого нужно одно условие. Это как можно плодотворнее и успешнее провести учебный год.
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