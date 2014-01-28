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Новости / Общество

В Кирове прошел Бал студентов

Вчера, 17:59 | Просмотров: 324 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Молодежь Кирова с размахом отметила Татьянин день. Девятый год подряд лучшие студенты региона переживают волнительный момент. Репетиции, подбор наряда у девушек и костюма у юношей, а также создание неповторимого образа. В Драмтеатре прошел студенческий бал.

"Народ, который поёт и пляшет, зла не думает". Это фразу любила повторять императрица Екатерина Вторая. В ее эпоху балы отличались особенным блеском и пышностью. В наши дни студенты стараются сохранить традиции торжественного мероприятия. Ими соблюдается строгий этикет. Введен и обязательный дресс-код, который, правда, из года в год меняется у молодежи.

В Кирове прошел Бал студентовАНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ, СТУДЕНТ ВЯТГУ:
«Должен быть зеленый атрибут, либо же зеленый костюм. Это дресс-код, который установлен сегодня и ему нужно соответствовать».

Каждый бал тематический. Нынче он был посвящен году экологии, объявленному в стране. Отсюда яркие и порой необычные наряды и образы. Руку к их созданию приложили свыше двухсот студентов. Отличники учебы, активисты, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов.

В Кирове прошел Бал студентовИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ:
«В абсолютно искренне хочу поздравить вас с праздником. Потому что, считаю, что студенческие годы самые лучшие годы в жизни. Когда ты молод, стремишься к знаниям, перед тобой открыты все дороги».

Бал, помимо торжественности, это, прежде всего, танцы. Они должны следовать в строгой последовательности. И пока все участники готовились к выходу, им было представлено световое шоу. Звучала тихая и размеренная музыка, рисовались картины, отображающие природу. Украсило бальную прелюдия одно из самых знаменитых произведений Вивальди. "Времена года".

В Кирове прошел Бал студентовРЕГИНА АБИБАРОВА, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«Мне очень нравиться. Я здесь уже не в первый раз. Каждый год радует интересная программа и разные виды искусства, которые нам здесь показывают».

Творение венецианского композитора легко в основу сценария бала. Танцевальные туры включали в себя летний танец-флешмоб, весеннюю кадриль, осенний вальс. А началось все с зимнего полонеза. Торжественного танца-шествие, которому каждая пара посвятила до 5 репетиций.

В Кирове прошел Бал студентовАНАСТАСИЯ ЗЫКОВА:
«Это очень степенный, серьезный танец. Потому что, он открывает все действие. Поэтому, ему мы отводили особое значение».
 
 
 
В Кирове прошел Бал студентовРОМАН ГУЛИН:
«Самое главное шагать ровно. Кавалер должен ровно спину держать. Девушка должна ручку ровно держать и шагать в ритм».

Возрожденные бальные традиции в студенческом сообществе с каждым разом оставляют незабываемые впечатления у тех, кто впервые прикоснулся к истории. Тогда же рождается и желание вернуться в танец. Но для этого нужно одно условие. Это как можно плодотворнее и успешнее провести учебный год.


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