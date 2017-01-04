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Новости / Общество

В Кировскую область вновь пришли морозы

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 177 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кировскую область вновь пришли морозы. Прошедшая ночь стала самой холодной на этой неделе. На большей части области температура воздуха понизилась до -30...-35 градусов. Как кировчане справляются с суровыми реалиями нынешней зимы?

Это уже двадцать девятая буханка в этом сезоне. Александр Едигарев регулярно приходит погулять к пруду у диорамы. Несмотря на холод, кировчанин пришел покормить уток и не надел перчаток.

В Кировскую область вновь пришли морозыАЛЕКСАНДР ЕДИГАРЕВ, ЖИТЕЛЬ ГОРОДА КИРОВА:
«Вообще я с детства закаленный. Занимался спортом. Придаю большое значение гигиене своей личной. Утром делаю зарядку. Стараюсь гулять».

Дело не только в закалке. В перчатках неудобно кормить уток. Александр Едигарев считает, что животным надо помогать. Он подкармливает не только уток, но и голубей, и другую живность.

Несмотря на мороз, люди приходят сюда регулярно. Поэтому утки не чувствуют себя забытыми. Владимир Тихонин, который скармливает птицам по две буханки в неделю, выбрал самый банальный, но от этого не менее надежный способ не замерзнуть. Одеться потеплее.

В Кировскую область вновь пришли морозыВЛАДИМИР ТИХОНИН, ЖИТЕЛЬ ГОРОДА КИРОВА:
«Потеплее одеваюсь. Видите, вот куртка теплая, капюшон надел. И так нормально. Хорошо».

По прогнозу синоптиков, морозы в регионе простоят недолго. Начиная с воскресенья, холод начнет спадать. А в следующий четверг столбик термометра может подняться до плюс одного градуса.


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