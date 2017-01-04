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В Кировскую область вновь пришли морозы. Прошедшая ночь стала самой холодной на этой неделе. На большей части области температура воздуха понизилась до -30...-35 градусов. Как кировчане справляются с суровыми реалиями нынешней зимы?Это уже двадцать девятая буханка в этом сезоне. Александр Едигарев регулярно приходит погулять к пруду у диорамы. Несмотря на холод, кировчанин пришел покормить уток и не надел перчаток.Дело не только в закалке. В перчатках неудобно кормить уток. Александр Едигарев считает, что животным надо помогать. Он подкармливает не только уток, но и голубей, и другую живность.Несмотря на мороз, люди приходят сюда регулярно. Поэтому утки не чувствуют себя забытыми. Владимир Тихонин, который скармливает птицам по две буханки в неделю, выбрал самый банальный, но от этого не менее надежный способ не замерзнуть. Одеться потеплее.По прогнозу синоптиков, морозы в регионе простоят недолго. Начиная с воскресенья, холод начнет спадать. А в следующий четверг столбик термометра может подняться до плюс одного градуса.