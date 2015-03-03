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Новости / Общество

Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной бани

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 213 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Грязь и мусор вместо чистоты. Жители Сосновки Вятскополянского района более пяти лет борются за открытие в городе общественной бани. Она закрылась в 2008-м году. В проблеме разбирались наши корреспонденты.

Выбитые окна, обшарпанные стены, а по периметру здания уже деревья выше человеческого роста. К слову, их тут никто и не думал высаживать. Городская баня в Сосновке не используется по назначению почти 10 лет. Но люди сюда, все же заходят и не редко.

Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной баниАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Внутри баня выглядит еще хуже, чем снаружи. После того, как здание было заброшено, его облюбовали маргиналы. Мусор, пустые бутылки и даже шприцы. Одним словом здание превратилось в помойку».

10 лет назад местная администрация передала баню частнику, но с обременением. То есть предприниматель обязан был отремонтировать и вновь запустить социально значимый объект. Однако, год спустя здание было перепродано другому юрлицу, и баня так и не заработала.

Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной баниОЛЕГ ТРУБОЧЕНКО, ГЛАВА ОБЩЕГОРОДСКОГО СОВЕТА Г. СОСНОВКА:
«Я буду Президенту писать. Стыдно! По бане Президенту писать, но придется. Пусть разберется прокуратура, каким образом утратили обременение. Признать эту сделку незаконной, отобрать это все и запустить там баню».

Жители Сосновки собрались в доме культуры, чтобы в очередной раз обсудить общегородские проблемы. Баня - одна главных.

Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной баниГАЛИНА КАШИНА, ДЕПУТАТ РАЙОННОЙ ДУМЫ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА, ЖИТЕЛЬ Г. СОСНОВКА:
«Мы просили построить новую баню. Отвечает правительство Кировской области: "у вас построена баня в Шипицино". Простите, там не баня, она с нарушением санитарных норм, отделка из пластика, недостаточно горячей воды».

У местных властей есть альтернативное предложение. Под строительство новой бани уже выделена земля практически в центре города. Это предложение одобрили и жители, но воплотить его в жизнь невозможно.

Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной баниНАИЛЬ САИТОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОСНОВКА:
«То, что в полномочиях города - это проводится. Была закреплена земля, было закреплено назначение. Финансово участвовать мы в этом не можем, потому что средств для этого нет».
 
По словам главы администрации, цена вопроса от 5-ти до 10-ти миллионов рублей. Этой весной банный вопрос в Сосновке поднимут на одном из комитетов областного заксобрания. Один из жителей города - депутат ОЗС.


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