Жители Сосновки Вятскополянского района борются за открытие общественной бани

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Грязь и мусор вместо чистоты. Жители Сосновки Вятскополянского района более пяти лет борются за открытие в городе общественной бани. Она закрылась в 2008-м году. В проблеме разбирались наши корреспонденты.Выбитые окна, обшарпанные стены, а по периметру здания уже деревья выше человеческого роста. К слову, их тут никто и не думал высаживать. Городская баня в Сосновке не используется по назначению почти 10 лет. Но люди сюда, все же заходят и не редко.10 лет назад местная администрация передала баню частнику, но с обременением. То есть предприниматель обязан был отремонтировать и вновь запустить социально значимый объект. Однако, год спустя здание было перепродано другому юрлицу, и баня так и не заработала.Жители Сосновки собрались в доме культуры, чтобы в очередной раз обсудить общегородские проблемы. Баня - одна главных.У местных властей есть альтернативное предложение. Под строительство новой бани уже выделена земля практически в центре города. Это предложение одобрили и жители, но воплотить его в жизнь невозможно.По словам главы администрации, цена вопроса от 5-ти до 10-ти миллионов рублей. Этой весной банный вопрос в Сосновке поднимут на одном из комитетов областного заксобрания. Один из жителей города - депутат ОЗС.