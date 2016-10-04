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Новости / Общество

Гончар из Белой Холуницы

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 127 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Учиться никогда не поздно, а учить любимому делу тем более - решил житель Белой Холуницы Александр Шитиков. В свои 69 лет он уже не раз прославил поселок. До 30ти лет он творил кистью и красками, а после обучился гончарному ремеслу. Со временем у Александра Ивановича появились и свои ученики, а сам он постепенно готовится к своей собственной выставке в краеведческом музее.

В доме Александра Шитикова нет ни одной свободной стены. Картины, игрушки, свистки, чашки - вся эта коллекция собиралась годами. Здесь он живет, творит, отдыхает и принимает учеников. Почти 40 лет знаменитый белохолуницкий гончар занимается любимым ремеслом. В сентябре, к своему седьмому юбилею, он проведет выставку лучших работ в местном краеведческом музее. Часть будущей экспозиции он по секрету показал нам, в том числе самые сложные в изготовлении работы.

Гончар из Белой ХолуницыАЛЕКСАНДР ШИТИКОВ, ГОНЧАР:
«Это изделие состоит из трех глазурей, и значит, будет три обжига. Каждую глазурь надо после обжига, значит, чтобы она остыла, а потом снова покрывать, и в печку сажать».

На витринах музейного магазина уже есть его работы, признается Александр Иванович. Но те игрушки на продажу, а эти слишком дороги его сердцу и за каждым из них своя история. Эти, например, одни из первых, созданные по эскизам покойной супруги. Эту он случайно передержал, по неопытности в печи, много лет тому назад. А вот этот гном - его первая раскрашенная работа. Изначально он делал ее на заказ, но так и не смог с ней расстаться.

АЛЕКСАНДР ШИТИКОВ, ГОНЧАР:
«Ну, в общем то, желание у меня было раскрашивать, потому что я закончил Ростовское Художественное училище, и в общем то с красками имел дело. И когда мне представился случай, когда мне однажды заказали партию игрушек. Вот ну типа вот таких вот… после этого я начал раскрашивать игрушки».

К слову, в гончарное дело, Александр Шитиков перенес и некоторые направления из художественной сферы. Например, создал из глины автопортрет.

АЛЕКСАНДР ШИТИКОВ, ГОНЧАР:
«Как бы гончар, который прилеплен к этому горшку со своими изделиями. Это вот у меня раньше было. Это мой автопортрет. Я как бы мастер игрушечник».

Юношей, переехав в Белую Холуницу из Ростовской области, Александр Шитиков долгое время рисовал и даже возглавлял детскую художественную школу. Потом его игрушки начали приобретать популярность. Самыми знаменитыми его работами являются, конечно, свистки. Технику он подсмотрел, просто разрезав однажды чужое глиняное изделие. А затем не только ее повторил, но и со временем преобразовал в свою собственную. Мало где можно услышать такое разнообразие звуков.

Мастер говорит, что местные музыканты используют его работы как полноценный инструмент. Не удивительно, что у Александра Шитикова столько учеников. Да он и не против. Своими навыками он охотно делится со всеми желающими и дома, и в местном церковном приходе и на дому. Внести свой в клад в коллекцию работ его учеников попробовала и я.
 
 
Гончар из Белой ХолуницыЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Конечно, сделать большую плошку мне Александр Иванович не разрешит, Он научит меня делать что-то поменьше.
- А кстати, что мы будем делать расскажите?
- Ну, мы будем делать маленькое изделие, а начнем мы с того, что закатим рукава!».
 
Небольшой инструктаж и начали! Все получилось, конечно, не с первого раза, пришлось весь процесс повторить… А затем еще раз повторить….Однако, результатом мастер остался доволен. Впрочем, как и я.

- Спасибо вам большое за урок. Это было очень интересно, я обязательно займусь этим в будущем. Спасибо вам!

Для работ своих учеников у Александра Ивановича выделена специальная полка. Когда моя плошка-сахарница высохнет и закалится в печи, его коллекция пополнится и сувениром от телеканала Россия.


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