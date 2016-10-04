Гончар из Белой Холуницы

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Мастер говорит, что местные музыканты используют его работы как полноценный инструмент. Не удивительно, что у Александра Шитикова столько учеников. Да он и не против. Своими навыками он охотно делится со всеми желающими и дома, и в местном церковном приходе и на дому. Внести свой в клад в коллекцию работ его учеников попробовала и я.

«Конечно, сделать большую плошку мне Александр Иванович не разрешит, Он научит меня делать что-то поменьше.

- А кстати, что мы будем делать расскажите?

- Ну, мы будем делать маленькое изделие, а начнем мы с того, что закатим рукава!».

Учиться никогда не поздно, а учить любимому делу тем более - решил житель Белой Холуницы Александр Шитиков. В свои 69 лет он уже не раз прославил поселок. До 30ти лет он творил кистью и красками, а после обучился гончарному ремеслу. Со временем у Александра Ивановича появились и свои ученики, а сам он постепенно готовится к своей собственной выставке в краеведческом музее.В доме Александра Шитикова нет ни одной свободной стены. Картины, игрушки, свистки, чашки - вся эта коллекция собиралась годами. Здесь он живет, творит, отдыхает и принимает учеников. Почти 40 лет знаменитый белохолуницкий гончар занимается любимым ремеслом. В сентябре, к своему седьмому юбилею, он проведет выставку лучших работ в местном краеведческом музее. Часть будущей экспозиции он по секрету показал нам, в том числе самые сложные в изготовлении работы.На витринах музейного магазина уже есть его работы, признается Александр Иванович. Но те игрушки на продажу, а эти слишком дороги его сердцу и за каждым из них своя история. Эти, например, одни из первых, созданные по эскизам покойной супруги. Эту он случайно передержал, по неопытности в печи, много лет тому назад. А вот этот гном - его первая раскрашенная работа. Изначально он делал ее на заказ, но так и не смог с ней расстаться.К слову, в гончарное дело, Александр Шитиков перенес и некоторые направления из художественной сферы. Например, создал из глины автопортрет.Юношей, переехав в Белую Холуницу из Ростовской области, Александр Шитиков долгое время рисовал и даже возглавлял детскую художественную школу. Потом его игрушки начали приобретать популярность. Самыми знаменитыми его работами являются, конечно, свистки. Технику он подсмотрел, просто разрезав однажды чужое глиняное изделие. А затем не только ее повторил, но и со временем преобразовал в свою собственную. Мало где можно услышать такое разнообразие звуков.Небольшой инструктаж и начали! Все получилось, конечно, не с первого раза, пришлось весь процесс повторить… А затем еще раз повторить….Однако, результатом мастер остался доволен. Впрочем, как и я.Для работ своих учеников у Александра Ивановича выделена специальная полка. Когда моя плошка-сахарница высохнет и закалится в печи, его коллекция пополнится и сувениром от телеканала Россия.