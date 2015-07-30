Рынок занятости и медколледж

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Между тем, специалисты говорят, что сегодня в регионе ситуация на рынке труда стабильная. Юристы вернулись в число востребованных профессий, и по-прежнему в регионе не хватает строителей, инженеров и врачей.Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области составляет 1,3% от экономически активного населения, это на одну десятую процента меньше, чем в прошлом году. Ситуация стабильная, причём значительно снизился уровень безработицы в Богородском, Лебяжском и Санчурском районах. Меньше всего проблем с поиском работы испытывают жители Кирова, Слободского, Котельнича и Уржума. Немного изменилось число наиболее востребованных профессий. Впервые за много лет в этот перечень вошли юристы. Нужны строители, швеи, слесари -инструментальщики, слесари по ремонту автотранспорта. Среди специалистов с высшим и средним специальным образованием своя тройка лидеров.Сегодня же в кировском медицинском колледже прошла встреча с будущими абитуриентами. По периметру большой аудитории студенты были готовы рассказать о своих специальностях. Например, о профилактической стоматологии.Для многих здесь выбор профессии был предопределен давно - это мечта с детства или семейная традиция.Не секрет, что в медколледж порой поступают те, кто не смог пробиться через большой конкурс в медакадемии, но и они не теряют надежды стать врачами.Добавим, что с трудоустройством у фельдшеров, фармацевтов, медсестер и врачей, окончивших кировский медколледж, точно не будет. Специалисты в этой сфере востребованы не только в Кировской области, но и по всей России.