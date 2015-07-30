Рынок занятости и медколледж
Сегодня, 11:50 | Просмотров: 165 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области составляет 1,3% от экономически активного населения, это на одну десятую процента меньше, чем в прошлом году. Ситуация стабильная, причём значительно снизился уровень безработицы в Богородском, Лебяжском и Санчурском районах. Меньше всего проблем с поиском работы испытывают жители Кирова, Слободского, Котельнича и Уржума. Немного изменилось число наиболее востребованных профессий. Впервые за много лет в этот перечень вошли юристы. Нужны строители, швеи, слесари -инструментальщики, слесари по ремонту автотранспорта. Среди специалистов с высшим и средним специальным образованием своя тройка лидеров.
АНДРЕЙ НЕЧАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В первую очередь, это специалисты из сферы здравоохранения, на втором месте – инженеры, а на третьем работники сельского хозяйства».
Сегодня же в кировском медицинском колледже прошла встреча с будущими абитуриентами. По периметру большой аудитории студенты были готовы рассказать о своих специальностях. Например, о профилактической стоматологии.
ВАЛЕРИЯ СМОЛИНА, СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Эта профессия новая, она появилась недавно, но мне кажется, она будет очень востребована, потому что проще заниматься профилактикой, чем лечить зубы».
Для многих здесь выбор профессии был предопределен давно - это мечта с детства или семейная традиция.
ВАЛЕНТИНА БАГРАТИОНИ, СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я пошла на эту профессию по стопам мамы и мне очень нравится. С трудоустройством проблем не будет».
Не секрет, что в медколледж порой поступают те, кто не смог пробиться через большой конкурс в медакадемии, но и они не теряют надежды стать врачами.
ЕКАТЕРИНА ШУТОВА, СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:
«Я планирую поступить в высшее учебное заведение, чтобы дальше продвигаться в этой сфере».
Добавим, что с трудоустройством у фельдшеров, фармацевтов, медсестер и врачей, окончивших кировский медколледж, точно не будет. Специалисты в этой сфере востребованы не только в Кировской области, но и по всей России.
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