Соглашение между ВятГУ и избиркомом

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«Они посмотрят, как все двигается, как законодательная инициатива проходит, по какому этапу. Узнают механизм, полезный для практикующих юристов».

Между Вятским Госуниверситетом и Избирательной комиссией Кировской области подписано Соглашение о сотрудничестве. Что означает этот документ для студентов, аспирантов и преподавателей?Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по избирательному праву принесет пользу, как Избиркому, так и Университету. Подготовка к выборам - сложный процесс, который не прекращается ни на один день, в том числе и в периоды между избирательными компаниями. Студенты получат бесценный опыт, а Избирательная комиссия - специалистов по избирательному праву, которые, возможно, в будущем пополнят ряды сотрудников Избиркома.Между избирательными комиссиями Кировской области и структурными подразделениями Вятского государственного университета будут осуществляться программы научных исследований. Особое внимание уделят работам, направленным на совершенствование избирательного законодательства и избирательных технологий.