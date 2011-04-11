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Новости / Общество

Соглашение между ВятГУ и избиркомом

Сегодня, 15:36 | Просмотров: 102 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Между Вятским Госуниверситетом и Избирательной комиссией Кировской области подписано Соглашение о сотрудничестве. Что означает этот документ для студентов, аспирантов и преподавателей?

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по избирательному праву принесет пользу, как Избиркому, так и Университету. Подготовка к выборам - сложный процесс, который не прекращается ни на один день, в том числе и в периоды между избирательными компаниями. Студенты получат бесценный опыт, а Избирательная комиссия - специалистов по избирательному праву, которые, возможно, в будущем пополнят ряды сотрудников Избиркома.

Соглашение между ВятГУ и избиркомомВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Подписание этого соглашения - не пустая формальность, мы рассчитываем на самое плотное сотрудничество с нашими студентами, аспирантами и преподавателями».

Соглашение между ВятГУ и избиркомомАЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они посмотрят, как все двигается, как законодательная инициатива проходит, по какому этапу. Узнают механизм, полезный для практикующих юристов».
 
 
Между избирательными комиссиями Кировской области и структурными подразделениями Вятского государственного университета будут осуществляться программы научных исследований. Особое внимание уделят работам, направленным на совершенствование избирательного законодательства и избирательных технологий.


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