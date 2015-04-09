В Котельниче неплательщицу алиментов приговорили к 4 месяцам исправительных работ.

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Приговор был вынесен по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы.

Женщина без уважительных причин умышленно не выплачивала алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей в течение двух месяцев. В результате задолженность превысила 20 тысяч рублей.

Ранее в октябре 2016 года она уже была привлечена к административной ответственности за подобное правонарушение, за что отбывала наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

За повторное правонарушение наказание было недавно ужесточено. В итоге суд назначил жительнице Котельнича наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно десяти процентов в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.