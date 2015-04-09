В Котельниче неплательщицу алиментов приговорили к 4 месяцам исправительных работ.
Сегодня, 12:08 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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Приговор был вынесен по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы.
Женщина без уважительных причин умышленно не выплачивала алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей в течение двух месяцев. В результате задолженность превысила 20 тысяч рублей.
Ранее в октябре 2016 года она уже была привлечена к административной ответственности за подобное правонарушение, за что отбывала наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.
За повторное правонарушение наказание было недавно ужесточено. В итоге суд назначил жительнице Котельнича наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно десяти процентов в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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