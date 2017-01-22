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Новости / Общество

В Омутнинске потребовали срочного ремонта прачечной ЦРБ

Сегодня, 13:54 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Кусок штукатурки со слоем бетона едва не упал на сотрудницу прачечной яранской больницы. Помещение давно требует капитального ремонта, сообщает издание "Омутнинские вести плюс". 

Помещение находится в аварийном состоянии с 1990 года. Тогда руководство больницы получило предписание. В течение прошедшего периода два раза проводился текущий ремонт крыши.

В четверг от верхней части подоконника отпал огромный кусок штукатурки. Отпавшая плитка разломилась на несколько частей и разлетелась в стороны. Кусками раздавило цветочный горшок. Рядом с окном сотрудницы принимают белье в стирку. За пару секунд до падения прачка отошла в сторону, в результате чего осталась жива и не получила травм.

Главный врач Омутнинской ЦБР Александр Семенченко сообщил, что ему известно о произошедшем. Ремонт помещения планируется провести в текущем году, только точной даты или хотя бы времени года он назвать не смог.

Фото omvesti.ru


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