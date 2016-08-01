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Новости / Общество

В Слободском установят памятник матросу крейсера «Варяг»

Сегодня, 14:10 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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В Слободском собирают средства на установку памятника герою Русско-японской войны матросу-комендору с крейсера «Варяг» Семену Катаеву. 

Как сообщает портал tcho.ru, в сражении с японской эскадрой Семен Катаев был в составе боевого расчета 152-миллиметрового орудия на шканцах. 

9 февраля 1904 года корабельный священник отец Михаил обошел с иконой святого Александра Невского все орудийные расчеты, благословляя моряков перед последним боем. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» снялись с якоря и двинулись навстречу японской эскадре. Японцы предложили русским кораблям сдаться. После первых залпов японского флагмана, «Варяг» открыл ответный огонь. Тяжелее всего в бою приходилось комендорам. Практически все матросы получили ранения. В их числе был и Семен Катаев. 

Один из инициаторов сбора средств на установку памятника, капитан I ранга в отставке Николай Пьянков сообщает, что Катаев ушел с «Варяга» последним. Его командир обнаружил раненым у своего орудия.

В 1907 году Семен Катаев оставил военную службу и обосновался в Слободском. Сегодня в местном музее хранятся его личные вещи и его фотография. Почетный адрес от Санкт-Петербуржского дворянства. Коробка от золотых наградные часов и пенсионное удостоверение. До 1917 года все кавалеры Георгиевского креста получали пожизненное денежное содержание. Но самая главная память о герое — место, где он похоронен. Сегодня за могилой героя ухаживают ученики лицея N 9 города Слободского.

Картина художника П.Т. Мальцева "Крейсер Варяг"


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