День открытых дверей в службе занятости населения
Сегодня, 10:29 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Евгений Акмаев в поисках работы - уже почти пять лет. Освоить некоторые профессии не позволяет здоровье. А вот плести из бересты и лозы получилось почти сразу.
ЕВГЕНИЙ АКМАЕВ, УЧАЩИЙСЯ:
«Ничего сложного нет, главное, понять, как сделать и что лучше, чтобы качественно было».
У Оксаны Грехневой ситуация другая. Девушка решила пересмотреть жизненные приоритеты и освоить направления декоративно-прикладного творчества.
ОКСАНА ГРЕХНЕВА, УЧАЩАЯСЯ:
«Я пришла к этому сама, мне захотелось попробовать, была возможность, и я сюда пришла заниматься. Я работаю с удовольствием, поэтому мне нравится, стараюсь, пытаюсь придумать что-то свое».
Спрос и предложение на рынке труда в последние годы сильно противоречат друг другу. И многим для того, чтобы поменять профессию, важнее всего осознать необходимость перемен. Помогает в этом знакомство со специальностями, которые можно освоить.
ИРИНА МАЛЫГИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УГСЗН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Профессиональное обучение проходят только 40% молодых людей до 30 лет, остальные - уже взрослые, имеющие опыт - жизненный и профессиональный, жизнь заставляет, необходимость появляется, и люди получают новые профессии».
Добавим, что в Кировской области в последнее время традиционно требуются специалисты в сфере обрабатывающего производства, ЖКХ, строительства, торговли и общественного питания.
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