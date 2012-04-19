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Новости / Общество

120 лет со дня рождения известного конструктора Георгия Шпагина

Сегодня, 10:34 | Просмотров: 80 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Вятских Полянах идет подготовка к празднованию 120-летию со дня рождения известного конструктора Георгия Шпагина, главного инженера завода, который после войны получил имя "Молот". Как идет подготовка?
 
 
- Гнеток опускается вниз, ударник с затвором пошел по направляющим...

Прост, увесист, а главное эффективен. ППШ - это оружие победы. У жителей Вятских Полян появилась возможность взять в руки настоящий пистолет-пулемет Шпагина. Из легендарного оружия можно даже выстрелить.

Интерактивный тир открылся при музее Георгия Шпагина. Вместо пуль - лазерный луч, при помощи которого и оценивается попадание. Никакой отдачи, правда, в автоматическом режиме стрелять нельзя.

120 лет со дня рождения известного конструктора Георгия ШпагинаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это не макет, а самое настоящее оружие в 44-м году был собран этот ППШ, здесь в Вятских Полянах. Прошло 70 лет, а до сих пор можно разглядеть заводское клеймо. Вторую жизнь автомат получил здесь, в тире музея Шпагина».

Это оружие стало легендой. За ППШ Георгий Шпагин получил орден Суворова. К слову, это награда для полководцев. В доме, где жил создатель известного автомата, сегодня снова разрабатывают. На этот раз, планы празднования 120-летия конструктора.

120 лет со дня рождения известного конструктора Георгия ШпагинаМАРИНА ПИСЛЕГИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Конечно, в юбилейных мероприятиях будет задействован абсолютно весь город. Образовательные учреждения. Учреждения культуры и, конечно же, завод "Молот"».

В первой половине года в школах пройдут конкурсы и открытые уроки, посвященные жизни Георгия Шпагина. Главные празднования состоятся 4 мая. На территории дома-музея конструктора.

МАРИНА ПИСЛЕГИНА, ДИРЕКТОР ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В первую очередь здесь будет установлен бюст Г.С. Шпагина, который сделали скульпторы, проживающие нынче в Москве и Ижевске - это уроженцы нашего города братья Курочкины. Затем мы откроем выставку из фондов ижевского и ковровского музеев, которая будет посвящена великим учителям Шпагина - Дегтяреву и Федорову и отчасти последователю - М.Т. Калашникову».

Четвертого мая в Вятских полянах пройдут митинг, концерт и многое другое.


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