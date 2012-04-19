120 лет со дня рождения известного конструктора Георгия Шпагина

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В Вятских Полянах идет подготовка к празднованию 120-летию со дня рождения известного конструктора Георгия Шпагина, главного инженера завода, который после войны получил имя "Молот". Как идет подготовка?Прост, увесист, а главное эффективен. ППШ - это оружие победы. У жителей Вятских Полян появилась возможность взять в руки настоящий пистолет-пулемет Шпагина. Из легендарного оружия можно даже выстрелить.Интерактивный тир открылся при музее Георгия Шпагина. Вместо пуль - лазерный луч, при помощи которого и оценивается попадание. Никакой отдачи, правда, в автоматическом режиме стрелять нельзя.Это оружие стало легендой. За ППШ Георгий Шпагин получил орден Суворова. К слову, это награда для полководцев. В доме, где жил создатель известного автомата, сегодня снова разрабатывают. На этот раз, планы празднования 120-летия конструктора.В первой половине года в школах пройдут конкурсы и открытые уроки, посвященные жизни Георгия Шпагина. Главные празднования состоятся 4 мая. На территории дома-музея конструктора.Четвертого мая в Вятских полянах пройдут митинг, концерт и многое другое.