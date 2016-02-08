Выставка цифровой графики "Славные зверушки"
Сегодня, 10:37 | Просмотров: 85 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Подобрать птице перышко не так-то просто. Нужно соотнести все полоски, пятнышки и оттенки цвета. Некоторые пернатые очень похожи друг на друга, а в этом комплекте их 40. Такую познавательную настольную игру Любовь Жданова придумала давно, у нее дома птички, вот и пришла идея. Эти и другие различения художница прорабатывает тщательно, чтобы не только красиво было, но и детей максимально развивало.
ГАЛИНА ДВИНИНА, ПЕДАГОГ:
«Игра вырубная, здесь все сразу достается, ребенку даже вырезать ничего не надо. Очень легко достать вот такие ходилки-персонажи. Вот игровое поле, есть кубики, то есть игрой пользоваться очень удобно, сделана в хорошем картоне. Я думаю, хорошему ребенку игры хватит на полгода».
Настольные игры, раскраски, книги, открытки, подарочные упаковки - Любовь Жданова может создать и украсить любую продукцию. Больше всего любит животных, поэтому и выставку открыла в Зоологическом музее. Все ее зверьки жизнерадостные и счастливые, как и сама женщина.
ЛЮБОВЬ ЖДАНОВА, ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР:
«Как говорят все, кто смотрит мои работы, от них очень много тепла идет. Почти во всех моих работах, я думаю во всех - я. Меня узнают по моим персонажам незнакомые люди, которые не знали меня в лицо, они, увидев меня, говорят, мы узнали вас по вашим картинкам».
А с подвигло кировчанку к рисованию то, что многие детские книги и игры были скудно украшены, а некоторые картинки и вовсе вызывали двусмысленность. Тогда женщина решила взять в руки карандаш и создать новых ярких персонажей, понятных детям. Причем, в художественной школе Любовь Жданова не училась, за плечами только педагогическое образование.
ДАРЬЯ ЖДАНОВА, ДОЧЬ ЛЮБОВИ ЖДАНОВОЙ:
«Мало того, что у нее очень красивый, добрый, светлый стиль рисования, который редко где найдешь. У нее очень тонкое понимание детской психологии, которое она вкладывает, наверное, из своего первого образования, что она точно знает, что детям будет понятно, что детям будет непонятно, и нужно объяснить. И такой уровень продумывания, и такой уровень интеллектуального вложения, кроме таланта, это очень ценно, мне кажется, в детском художнике».
Выставка "Славные зверушки" продлится в зоологическом музее до 1 марта. Дети смогут познакомиться с этими игривыми и заводными животными, почитать, порисовать и окунуться в яркий сказочный мир, который создает для ребят Любовь Жданова.
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