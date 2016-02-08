Выставка цифровой графики "Славные зверушки"

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Бегемот, енот, черепаха и другие животные поселились в зоологическом музее Кирова. На выставке цифровой графики "Славные зверушки" уже побывала Екатерина Белалова.Подобрать птице перышко не так-то просто. Нужно соотнести все полоски, пятнышки и оттенки цвета. Некоторые пернатые очень похожи друг на друга, а в этом комплекте их 40. Такую познавательную настольную игру Любовь Жданова придумала давно, у нее дома птички, вот и пришла идея. Эти и другие различения художница прорабатывает тщательно, чтобы не только красиво было, но и детей максимально развивало.Настольные игры, раскраски, книги, открытки, подарочные упаковки - Любовь Жданова может создать и украсить любую продукцию. Больше всего любит животных, поэтому и выставку открыла в Зоологическом музее. Все ее зверьки жизнерадостные и счастливые, как и сама женщина.А с подвигло кировчанку к рисованию то, что многие детские книги и игры были скудно украшены, а некоторые картинки и вовсе вызывали двусмысленность. Тогда женщина решила взять в руки карандаш и создать новых ярких персонажей, понятных детям. Причем, в художественной школе Любовь Жданова не училась, за плечами только педагогическое образование.Выставка "Славные зверушки" продлится в зоологическом музее до 1 марта. Дети смогут познакомиться с этими игривыми и заводными животными, почитать, порисовать и окунуться в яркий сказочный мир, который создает для ребят Любовь Жданова.