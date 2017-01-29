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Новости / Общество

Памятник герою "Варяга" в Слободском

Сегодня, 11:01 | Просмотров: 89 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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27 января 1904 года состоялось знаменитое морское сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Среди матросов «Варяга» был и наш земляк Семен Катаев. В городе Слободском, где похоронен герой, началась акция по сбору средств на возведение памятника кавалеру Георгиевского креста Семену Катаеву.

Среди захоронений старинного некрополя могила матроса крейсера «Варяг» ничем не выделяется среди множества захоронений прошлого века. Но это место особое. Сегодня в мире известно всего восемь могил моряков - участников легендарного боя с японской эскадрой. И один из этих героев похоронен в городе Слободском.

Памятник герою "Варяга" в СлободскомВЛАДИМИР ШУЛАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА "ЛАДОМИР":
«Мы хотим возродить то, что было до нас. Воздать должное – а это нужно в первую очередь подрастающему поколению. Гордость за наших земляков, она была, есть и будет, и мы рассказываем своим детям, что Булатов, что Катаев, что Бакулев. Это наши слобожане. Это наша семья».
 
 
В день Военно-морского флота сюда обязательно каждый год приходят взрослые слобожане, служившие на флоте, и возлагают цветы. Вместе с ними всегда дети и внуки.

- Врагу не сдается нашъ гордый Варягъ. Звучит старинная песня.

Вот так могила выглядела еще в 2015 году. Памятник было невозможно разглядеть сквозь густые заросли травы и кустарника.

За местом захоронения героя стали ухаживать школьники Слободского и курсанты военно-исторического клуба «Ладомир». За два года эта народная инициатива превратилась в настоящее волонтерское движение. Сегодня слобожане уверены: монумент герою «Варяга» должен отвечать масштабу подвига и иметь морскую символику.

Памятник герою "Варяга" в СлободскомДАНИЛ КУДРЯВЦЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ N-9 Г.СЛОБОДСКОГО:
«Мы от класса хотим выступить с инициативой. Что бы поставить мемориал обустроить его и покрасить».
 
 
 
Памятник герою "Варяга" в СлободскомАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
« У Семена Катаева в городе Слободском не осталось прямых потомков. Поэтому слобожанам так важно сохранить память о герое русско-японской войны. В конкурсе эскизов приняло участие множество жителей города разных возрастов. Это говорит о том, как слобожане относятся к истории своего города, к истории своих земляков».

В центре чтения для детей и подростков города Слободского собрались те, кто работал над проектами памятника и кто хочет помочь осуществлению этой инициативы.

Одними из первых откликнулись читатели центра - Рита Рязанова создавая эскиз памятника вместе с мамой сначала досконально изучила историю подвига своего земляка Семена Катаева.

Памятник герою "Варяга" в СлободскомРИТА РЯЗАНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ N-14 Г. СЛОБОДСКОГО:
«Он сражался на крейсере «Варяг» против 14 японских кораблей».

Александра Смирнова курсант военно-исторического клуба «Ладомир» не раз видела могилу Семена Катаева. Но только участие в конкурсе проектов памятника помогло больше узнать о герое родного города.
 
Памятник герою "Варяга" в СлободскомАЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ N-5 Г. СЛОБОДСКОГО:
«Я с удовольствием поучаствовала в этом конкурсе. Потому что историю нельзя забывать. И нужно всячески прославлять свой родной город! На эскизе герб, так как герб это наша гордость. Награда Семена Ильича. А также я хотела, чтобы на этом кресте была гравировка самого крейсера «Варяг».

Памятник Семену Катаеву планируется установить на могиле в июне, в канун Дня России. Проект - победитель будет воплощен в металле и камне на одном из слободских предприятий. Оставшиеся эскизы заложат в основание монумента в «капсуле времени».

Памятник герою "Варяга" в СлободскомЕВГЕНИЙ РЫЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«Для того чтобы это стало возможно, в администрации города принято решение, что мы на базе нашего слободского музея сможем организовать сбор средств и пожертвований. Где каждый слобожанин служил ли он на флоте, нет ли, сможет пожертвовать деньги».

Сейчас несколько проектов уже находятся на рассмотрении комиссии.

Памятник герою "Варяга" в СлободскомНИКОЛАЙ ПЬЯНКОВ, КАПИТАН I РАНГА В ОТСТАВКЕ:
«Самое острое впечатление от эскизов это глубина проникновения ребят в ту проблему, которую мы сегодня рассматриваем. Некоторые эскизы выражают остроту боя. Корабль разламывается. Летят осколки. Он тонет. А некоторые эскизы я бы сказал классический образец памятника - монолита, который устанавливается на века».

Новый монумент в Слободском станет не только местной достопримечательностью, но и зримым примером настоящего патриотизма и любви к малой Родине.


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