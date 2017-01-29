Памятник герою "Варяга" в Слободском
Сегодня, 11:01 | Просмотров: 89 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Среди захоронений старинного некрополя могила матроса крейсера «Варяг» ничем не выделяется среди множества захоронений прошлого века. Но это место особое. Сегодня в мире известно всего восемь могил моряков - участников легендарного боя с японской эскадрой. И один из этих героев похоронен в городе Слободском.
ВЛАДИМИР ШУЛАКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА "ЛАДОМИР":
«Мы хотим возродить то, что было до нас. Воздать должное – а это нужно в первую очередь подрастающему поколению. Гордость за наших земляков, она была, есть и будет, и мы рассказываем своим детям, что Булатов, что Катаев, что Бакулев. Это наши слобожане. Это наша семья».
- Врагу не сдается нашъ гордый Варягъ. Звучит старинная песня.
Вот так могила выглядела еще в 2015 году. Памятник было невозможно разглядеть сквозь густые заросли травы и кустарника.
За местом захоронения героя стали ухаживать школьники Слободского и курсанты военно-исторического клуба «Ладомир». За два года эта народная инициатива превратилась в настоящее волонтерское движение. Сегодня слобожане уверены: монумент герою «Варяга» должен отвечать масштабу подвига и иметь морскую символику.
ДАНИЛ КУДРЯВЦЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ N-9 Г.СЛОБОДСКОГО:
«Мы от класса хотим выступить с инициативой. Что бы поставить мемориал обустроить его и покрасить».
« У Семена Катаева в городе Слободском не осталось прямых потомков. Поэтому слобожанам так важно сохранить память о герое русско-японской войны. В конкурсе эскизов приняло участие множество жителей города разных возрастов. Это говорит о том, как слобожане относятся к истории своего города, к истории своих земляков».
В центре чтения для детей и подростков города Слободского собрались те, кто работал над проектами памятника и кто хочет помочь осуществлению этой инициативы.
Одними из первых откликнулись читатели центра - Рита Рязанова создавая эскиз памятника вместе с мамой сначала досконально изучила историю подвига своего земляка Семена Катаева.
РИТА РЯЗАНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ N-14 Г. СЛОБОДСКОГО:
«Он сражался на крейсере «Варяг» против 14 японских кораблей».
Александра Смирнова курсант военно-исторического клуба «Ладомир» не раз видела могилу Семена Катаева. Но только участие в конкурсе проектов памятника помогло больше узнать о герое родного города.
Памятник Семену Катаеву планируется установить на могиле в июне, в канун Дня России. Проект - победитель будет воплощен в металле и камне на одном из слободских предприятий. Оставшиеся эскизы заложат в основание монумента в «капсуле времени».
ЕВГЕНИЙ РЫЧКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«Для того чтобы это стало возможно, в администрации города принято решение, что мы на базе нашего слободского музея сможем организовать сбор средств и пожертвований. Где каждый слобожанин служил ли он на флоте, нет ли, сможет пожертвовать деньги».
Сейчас несколько проектов уже находятся на рассмотрении комиссии.
НИКОЛАЙ ПЬЯНКОВ, КАПИТАН I РАНГА В ОТСТАВКЕ:
«Самое острое впечатление от эскизов это глубина проникновения ребят в ту проблему, которую мы сегодня рассматриваем. Некоторые эскизы выражают остроту боя. Корабль разламывается. Летят осколки. Он тонет. А некоторые эскизы я бы сказал классический образец памятника - монолита, который устанавливается на века».
Новый монумент в Слободском станет не только местной достопримечательностью, но и зримым примером настоящего патриотизма и любви к малой Родине.
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