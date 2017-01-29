Памятник герою "Варяга" в Слободском

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«Мы хотим возродить то, что было до нас. Воздать должное – а это нужно в первую очередь подрастающему поколению. Гордость за наших земляков, она была, есть и будет, и мы рассказываем своим детям, что Булатов, что Катаев, что Бакулев. Это наши слобожане. Это наша семья».

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ N-5 Г. СЛОБОДСКОГО:

27 января 1904 года состоялось знаменитое морское сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Среди матросов «Варяга» был и наш земляк Семен Катаев. В городе Слободском, где похоронен герой, началась акция по сбору средств на возведение памятника кавалеру Георгиевского креста Семену Катаеву.Среди захоронений старинного некрополя могила матроса крейсера «Варяг» ничем не выделяется среди множества захоронений прошлого века. Но это место особое. Сегодня в мире известно всего восемь могил моряков - участников легендарного боя с японской эскадрой. И один из этих героев похоронен в городе Слободском.В день Военно-морского флота сюда обязательно каждый год приходят взрослые слобожане, служившие на флоте, и возлагают цветы. Вместе с ними всегда дети и внуки.Вот так могила выглядела еще в 2015 году. Памятник было невозможно разглядеть сквозь густые заросли травы и кустарника.За местом захоронения героя стали ухаживать школьники Слободского и курсанты военно-исторического клуба «Ладомир». За два года эта народная инициатива превратилась в настоящее волонтерское движение. Сегодня слобожане уверены: монумент герою «Варяга» должен отвечать масштабу подвига и иметь морскую символику.В центре чтения для детей и подростков города Слободского собрались те, кто работал над проектами памятника и кто хочет помочь осуществлению этой инициативы.Одними из первых откликнулись читатели центра - Рита Рязанова создавая эскиз памятника вместе с мамой сначала досконально изучила историю подвига своего земляка Семена Катаева.Александра Смирнова курсант военно-исторического клуба «Ладомир» не раз видела могилу Семена Катаева. Но только участие в конкурсе проектов памятника помогло больше узнать о герое родного города.Памятник Семену Катаеву планируется установить на могиле в июне, в канун Дня России. Проект - победитель будет воплощен в металле и камне на одном из слободских предприятий. Оставшиеся эскизы заложат в основание монумента в «капсуле времени».Сейчас несколько проектов уже находятся на рассмотрении комиссии.Новый монумент в Слободском станет не только местной достопримечательностью, но и зримым примером настоящего патриотизма и любви к малой Родине.