В Кирове прошла акция «С днем рождения, авто»

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Сто тридцать один год назад немецкий инженер Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. В преддверии всемирного праздника в Кирове на площади Конева прошла акция "С днем рождения, авто!".Он долго стоял неподвижно, не покидая гаража, но сегодня маленький "горбатый запорожец" в центре внимания. Автомобиль 1965 года выпуска даже спустя столько лет показывает свой характер: все-таки в двадцатиградусный мороз заведется далеко не каждая машина. Вот что значит - сделано на совесть.Такого уникального авто юные инспекторы дорожного движения и воспитанники станции юных техников еще не видели, поэтому рассмотреть пытались каждую деталь.А эти радиоуправляемые машинки заинтересовали даже взрослых, на миг позабывших о том, куда-то они шли.А еще карты - маленькие спортивные автомобили. Их тоже представили детям. Несмотря на свои маленькие размеры, карты тоже имеют и руль, и педали, и двигатель, а значит у этих юрких машин тоже праздник.Автомобильная промышленность за почти полтора века шагнула далеко, о чем свидетельствует многообразие транспортных средств, однако сотрудники ГИБДД напоминают, что автомобиль - это еще и средство повышенной опасности.Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают не забывать о соблюдении правил дорожного движения.