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Новости / Общество

В Кирове прошла акция «С днем рождения, авто»

Сегодня, 11:10 | Просмотров: 99 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Сто тридцать один год назад немецкий инженер Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. В преддверии всемирного праздника в Кирове на площади Конева прошла акция "С днем рождения, авто!".

Он долго стоял неподвижно, не покидая гаража, но сегодня маленький "горбатый запорожец" в центре внимания. Автомобиль 1965 года выпуска даже спустя столько лет показывает свой характер: все-таки в двадцатиградусный мороз заведется далеко не каждая машина. Вот что значит - сделано на совесть.

В Кирове прошла акция «С днем рождения, авто»АЛЕКСЕЙ ВАХРАМЕЕВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ:
«Здесь гораздо толще железо, намного прочнее оно, нет лишней электроники никакой, все довольно просто. Машина сделана для того, чтобы она просто ездила, никакие лишние опции на ней не предусмотрены. Машину можно отремонтировать с помощью заводского инструмента в чистом поле».

Такого уникального авто юные инспекторы дорожного движения и воспитанники станции юных техников еще не видели, поэтому рассмотреть пытались каждую деталь.

- Старую машину не видел ни разу. Понравилась.
- Я не знал об этом празднике вообще никогда, но сегодня я пришел и узнал, что 131 год со дня создания первой машины.

А эти радиоуправляемые машинки заинтересовали даже взрослых, на миг позабывших о том, куда-то они шли.

А еще карты - маленькие спортивные автомобили. Их тоже представили детям. Несмотря на свои маленькие размеры, карты тоже имеют и руль, и педали, и двигатель, а значит у этих юрких машин тоже праздник.

В Кирове прошла акция «С днем рождения, авто»АРСЕНИЙ МИТЬКИНЫХ, УЧАСТНИК КАРТИНГ-КЛУБА:
«Конечно же, для нас это праздник, потому что мы все-таки являемся частью автомобилистов».

Автомобильная промышленность за почти полтора века шагнула далеко, о чем свидетельствует многообразие транспортных средств, однако сотрудники ГИБДД напоминают, что автомобиль - это еще и средство повышенной опасности.

В Кирове прошла акция «С днем рождения, авто»НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«В текущем году на дорогах Кирова произошло 932 ДТП, в том числе 33 ДТП, в которых пострадало 42 человека, из них четыре ребенка, один человек погиб. За 2016 года на дорогах Кирова погибло 32 человека».

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают не забывать о соблюдении правил дорожного движения.


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