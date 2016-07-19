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Новости / Общество

Народный умелец из Вятских Полян

Сегодня, 11:13 | Просмотров: 111 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Народный умелец из Вятскополянского района готовит сюрприз для будущего батыра. Победителю праздника Сабантуй обычно в подарок преподносят барана. Но Николай Ржавин решил отступить от старой традиции и предложил другой вариант.

Этот дом хоть и находится на окраине Нижней Тоймы, пройти мимо него невозможно. Жилище рассказывает о главном таланте своего жильца. Николай Ржавин не просто столяр, а настоящий художник. В своей мастерской он создает резные изделия любой сложности.

- У меня вот здесь была мозоль. Потому что... это сверло маленькое. Надо было вот так давить. Вот здесь была мозоль.

Таким нехитрым и трудоемким методом в 12 лет Николай Ржавин вырезал свои первые наличники. Приходилось пользоваться самодельными инструментами. Сегодня к услугам художника и заводские стамески и электродрель. Несмотря на признание, столяр-самоучка скептически относится к своему мастерству. Регулярно сравнивает себя с отцом.

Народный умелец из Вятских ПолянНИКОЛАЙ РЖАВИН, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА:
«Да художник то я плохой, самоучка. У меня отец столяр был. Пчеловод-столяр. Он зимой делал ульи. Мастерская была в деревне. Я копошился с ним тоже».

Николай Ржавин работал на мебельной фабрике. После того, как вышел на пенсию, стал заниматься художественной резкой по дереву на регулярной основе. Он создал не один десяток резных стульев, наличников, шкатулок, а сегодня он работает над декоративным камином.

- Сейчас шкурочкой...

Николай Ржавин намерен нарушить старую традицию вятскополянского сабантуя. Обычно главным призом является баран, но в этом году, мастер подарит победителю трон.

НИКОЛАЙ РЖАВИН, ЖИТЕЛЬ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА:
«В прошлом году меня на сабантуй в Сосновку приглашали, я выезжал. Народ там смотрел. Все фотографировались, но он у меня первый был. И вот подумал, почему бы в Поляны не выехать. И вот батыру подарить трон».

Мастер пока не начал работу над изделием. Николай Ржавин рассказал, что трон будет по-настоящему роскошен и на нем будет надпись "батыр".


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