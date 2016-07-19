Народный умелец из Вятских Полян

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Народный умелец из Вятскополянского района готовит сюрприз для будущего батыра. Победителю праздника Сабантуй обычно в подарок преподносят барана. Но Николай Ржавин решил отступить от старой традиции и предложил другой вариант.Этот дом хоть и находится на окраине Нижней Тоймы, пройти мимо него невозможно. Жилище рассказывает о главном таланте своего жильца. Николай Ржавин не просто столяр, а настоящий художник. В своей мастерской он создает резные изделия любой сложности.Таким нехитрым и трудоемким методом в 12 лет Николай Ржавин вырезал свои первые наличники. Приходилось пользоваться самодельными инструментами. Сегодня к услугам художника и заводские стамески и электродрель. Несмотря на признание, столяр-самоучка скептически относится к своему мастерству. Регулярно сравнивает себя с отцом.Николай Ржавин работал на мебельной фабрике. После того, как вышел на пенсию, стал заниматься художественной резкой по дереву на регулярной основе. Он создал не один десяток резных стульев, наличников, шкатулок, а сегодня он работает над декоративным камином.Николай Ржавин намерен нарушить старую традицию вятскополянского сабантуя. Обычно главным призом является баран, но в этом году, мастер подарит победителю трон.Мастер пока не начал работу над изделием. Николай Ржавин рассказал, что трон будет по-настоящему роскошен и на нем будет надпись "батыр".