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Новости / Общество

Глава региона в Арбажском районе

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 139 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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В Арбаже местные жители получили платёжки с астрономическими суммами. По итогам прошлого года за отопление людям до начислили по 10 тысяч рублей. В ситуации решил лично разобраться глава региона Игорь Васильев во время рабочего визита в Арбажский район.

На гигантские суммы за отопление Игорю Васильеву жалуются не первый раз. Чтобы понять, откуда все-таки берутся эти цифры - врио губернатора отправился в компанию "Комфорт". Именно она отвечает за предоставление услуг ЖКХ в Арбаже.

- В конце года исходя из показаний существующего счетчика общедомового делается перерасчет.

Такой перерасчет в декабре обошелся каждому жителю дополнительно в 10 тысяч рублей. Хотя и так весь год они исправно платили за отопление. Причем, и тарифы немаленькие. Директор организации объяснил это большим количеством маленьких котельных и дорогим топливом. Кстати, за несколько лет фирма не раз объявлялась банкротом, на её месте возникала новая, но с тем же самым руководителем во главе.

Глава региона в Арбажском районеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как эти цифры формировались, нам объяснить не смогли. Значит, вот с главой района решили, что за неделю, вот дано такое поручение, разберемся, кто собственник, сколько раз проходили банкротство, кто у кого арендует котельную, на каком виде топлива, и как образуются такие платежки. Потому что 10 тысяч рублей при общих начислениях - тоже несопоставимо с условиями, в которых люди живут в Арбаже».

Были и вопросы по нехватке врачей. Арбажская ЦРБ обслуживает сегодня 6-тысячное население района, в том числе больше тысячи детей.
Кстати, для них отдельные разрисованные палаты с героями мультфильмов на стенах.

Глава региона в Арбажском районеЛЮДМИЛЛА ТРЕГУБОВА:
«Все к нам относятся хорошо, да Максимка? Все замечательно! Ремонт очень хороший!».
 
 
 
- Вы к зубному.
 
Гости посетили поликлинику, лечебный корпус, пообщались с пациентами и врачами. Сегодня все процедуры заносятся в электронную базу. Так удобнее и быстрее работать. Игорь Васильев посетил и школу. В ней обучаются 370 человек. И очень нужен ремонт в спортзале, пол неустойчив, и перекрытия могут в любой момент развалиться. На решение этого вопроса - нужно более миллиона рублей. Игорь Васильев обещал посодействовать.

- Можно сделать хорошо, большой, светлый зал, мы все в таких учились.

Также гости зашли в Сретенский храм. Его построили в 2010 году, на месте разрушенной в 30-х годах церкви, заглянули в пекарню и местный магазин.
 
 
По итогам визита Игорь Васильев отметил, что у Арбажского района две основные «точки роста» - сельское хозяйство и лесная отрасль. В частности, арбажские предприниматели поддерживают идею проведения лесных аукционов, которые инициированы Правительством области.


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