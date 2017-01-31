Глава региона в Арбажском районе

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- Вы к зубному.

Также гости зашли в Сретенский храм. Его построили в 2010 году, на месте разрушенной в 30-х годах церкви, заглянули в пекарню и местный магазин.

В Арбаже местные жители получили платёжки с астрономическими суммами. По итогам прошлого года за отопление людям до начислили по 10 тысяч рублей. В ситуации решил лично разобраться глава региона Игорь Васильев во время рабочего визита в Арбажский район.На гигантские суммы за отопление Игорю Васильеву жалуются не первый раз. Чтобы понять, откуда все-таки берутся эти цифры - врио губернатора отправился в компанию "Комфорт". Именно она отвечает за предоставление услуг ЖКХ в Арбаже.Такой перерасчет в декабре обошелся каждому жителю дополнительно в 10 тысяч рублей. Хотя и так весь год они исправно платили за отопление. Причем, и тарифы немаленькие. Директор организации объяснил это большим количеством маленьких котельных и дорогим топливом. Кстати, за несколько лет фирма не раз объявлялась банкротом, на её месте возникала новая, но с тем же самым руководителем во главе.Были и вопросы по нехватке врачей. Арбажская ЦРБ обслуживает сегодня 6-тысячное население района, в том числе больше тысячи детей.Кстати, для них отдельные разрисованные палаты с героями мультфильмов на стенах.Гости посетили поликлинику, лечебный корпус, пообщались с пациентами и врачами. Сегодня все процедуры заносятся в электронную базу. Так удобнее и быстрее работать. Игорь Васильев посетил и школу. В ней обучаются 370 человек. И очень нужен ремонт в спортзале, пол неустойчив, и перекрытия могут в любой момент развалиться. На решение этого вопроса - нужно более миллиона рублей. Игорь Васильев обещал посодействовать.По итогам визита Игорь Васильев отметил, что у Арбажского района две основные «точки роста» - сельское хозяйство и лесная отрасль. В частности, арбажские предприниматели поддерживают идею проведения лесных аукционов, которые инициированы Правительством области.