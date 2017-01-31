Общественно-деловой совет в Чепецке
Сегодня, 11:41 | Просмотров: 90 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Благоустройство городской среды в Кирово-Чепецке начинается с публичных обсуждений. Общественно-деловой совет прошёл успешно: на нём работали 8 площадок для обсуждений, предложений и замечаний по более чем 30 проектам.
НАТАЛЬЯ ДВИНИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ:
«Естественно, придётся выбирать приоритеты. Для этого мы и собрали общественно-деловую игру, это обсуждение публичное с депутатами, с общественными организациями, просто с инициативными гражданами. Чтобы нам понять, действительно, а какие направления хотели бы видеть жители Кирово-Чепецка».
На обсуждение выдвинули 15 общественных пространств. По словам администрации, их реализуют к 2022 году. Это благоустройство скверов, парков, установка остановочных павильонов и освещения, ремонтные работы на тротуарах, детских площадках и многое другое. Большой проект по преобразованию чепецкой набережной презентовали отдельно. С его авторами десятиклассниками Александром Кондаковым и Александром Киселёвым мы познакомились прошлой осенью. Подростки продолжили доводить проект до реализации.
АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ, СОАВТОР ПРОЕКТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ:
«Писали в газетах. Стали, по сути, довольно знаменитыми в городе. В магазинах начали узнавать. Приходило очень много писем от людей, предлагающих разные варианты развития набережной, благоустройства. Просили даже скинуть им благотворительный фонд, которого у нас нет, чтобы деньги сдать нам».
На презентации ребята продемонстрировали макет набережной, результаты геодезического исследования и опросов горожан. Школьники рассказали и про объекты, которые должны появиться на территории: это пешеходная и вело-дорожки, детская и подростковая площадка, скамейки, освещение, мост над обрывом и даже ротонда. Вопросы к ребятам у чепчан появились сразу.
- По берегу вы можете мне сказать. Река у нас здесь делает крутой поворот, и он систематически подмывается. То есть укрепление берега позволяет то, что вы нарисовали, выдержать?
Стоимость проекта составит не менее 30 миллионов рублей. Школьники планируют получить финансирование, участвуя в конкурсах проектов малых городов и поддержки местных инициатив, а также от неравнодушных предпринимателей и горожан. В результате полуторачасовой дискуссии по благоустройству Кирово-Чепецка каждая группа дала оценку предложенных проектов и внесла свои предложения по их реализации.
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