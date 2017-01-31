Общественно-деловой совет в Чепецке

Поделиться новостью:

В Кирово-Чепецке обсудили наиболее перспективные проекты благоустройства города. Участие в презентациях и дискуссиях приняли как инициативные чепчане, так и местные власти.Благоустройство городской среды в Кирово-Чепецке начинается с публичных обсуждений. Общественно-деловой совет прошёл успешно: на нём работали 8 площадок для обсуждений, предложений и замечаний по более чем 30 проектам.На обсуждение выдвинули 15 общественных пространств. По словам администрации, их реализуют к 2022 году. Это благоустройство скверов, парков, установка остановочных павильонов и освещения, ремонтные работы на тротуарах, детских площадках и многое другое. Большой проект по преобразованию чепецкой набережной презентовали отдельно. С его авторами десятиклассниками Александром Кондаковым и Александром Киселёвым мы познакомились прошлой осенью. Подростки продолжили доводить проект до реализации.На презентации ребята продемонстрировали макет набережной, результаты геодезического исследования и опросов горожан. Школьники рассказали и про объекты, которые должны появиться на территории: это пешеходная и вело-дорожки, детская и подростковая площадка, скамейки, освещение, мост над обрывом и даже ротонда. Вопросы к ребятам у чепчан появились сразу.Стоимость проекта составит не менее 30 миллионов рублей. Школьники планируют получить финансирование, участвуя в конкурсах проектов малых городов и поддержки местных инициатив, а также от неравнодушных предпринимателей и горожан. В результате полуторачасовой дискуссии по благоустройству Кирово-Чепецка каждая группа дала оценку предложенных проектов и внесла свои предложения по их реализации.