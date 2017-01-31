В городском клубе ветеранов прошла "Эстафета поколений"
Сегодня, 15:01 | Просмотров: 44 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Проект "Эстафета поколений" стартовал в прошлом году. Для активных пенсионеров и детей из летних лагерей были проведены интерактивные программы, эстафеты, конкурсы и викторины. По результатам этих встреч стало понятно, что у проекта есть будущее. Сами ветераны были готовы общаться и передавать опыт внукам и правнукам, да и школьники с большим желанием состязались с бабушками и дедушками.
ЛЮДМИЛА МАРКОВА:
«Прямо весело так, дети поют, пляшут, артисты приходят. Каждый день все разные».
Организаторы приняли решение не ограничиваться летом, встречи будут проходить на протяжении всего года, по одной - в месяц, за исключением июля и августа. И формат их расширится в зависимости от возраста школьников и команды ветеранов. На первую встречу в этом году собрались активные ветераны клуба и ребята из школы № 24.
ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА, РЕЖИССЕР ГОРОДСКОГО КЛУБА ВЕТЕРАНОВ:
«Дети и участники творческих коллективов остались очень довольны мероприятиями и интерактивными программами. Сегодня стартует программа "Нам не скучно вместе". В дальнейшем будут и мастер-классы, тематические встречи».
В клубе пройдут мастер-классы «Бабушкин сундук», где всех желающих научат изготавливать игрушки и обереги в старинной технике, проведут командные соревнования по танцам, эстафеты и викторины, а также презентуют этнопрограмму «У медведя во бору» с играми, забавами и загадками наших бабушек.
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